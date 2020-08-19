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北宜高鐵三路廊納評估 林佳龍這番話藏玄機

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
交通部長林佳龍回覆網友留言。圖／取自林佳龍臉書
交通部長林佳龍回覆網友留言。圖／取自林佳龍臉書

為了解決雪隧塞車問題，交通部長林佳龍日前表示，高鐵將延伸到宜蘭取代北宜直鐵。據了解，目前鐵道局已將三路廊納入評估，其中又以遠離集水區兩條路廊出線機率較高。林佳龍也在臉書說，雖然路線較長，但會盡可能遠離集水區。

林佳龍今在臉書回覆網友時表示，北宜直鐵因為要經過翡翠水庫集水區，受到環保團體的關切，交通部改推動北宜高鐵，雖然因為要盡可能遠離集水區，路線較長，但因採用高鐵營運，所以反而縮短民眾抵達宜蘭的時間，從南港出發到宜蘭估計不用20分鐘，民眾到宜蘭後即可轉搭東部快鐵到花蓮或台東，如此讓台鐵、高鐵相輔相成。

林佳龍說，近年由於民眾對高鐵的需求增加，高鐵公司本來就有要購買新車加入營運，在北宜高鐵通車後還會再有新車加入營運，屆時營運的能量會大增，可以減緩買不到票的狀況。

對於既有的宜蘭線鐵路，林佳龍說高鐵通車後或許會減少一般過路旅客搭乘，但由於該路線經過福隆、暖暖，等、頭城等觀光景點，深具觀光鐵路的潛力，確實也有其發展優勢。

據了解，目前鐵道局內部正在評估三條路廊，並已於近日向林佳龍報告。其中兩條路廊較遠離集水區，一條是完全遠離，另一條只有邊邊進入集水區，因為已經非常邊緣位置，影響很小。後者因為只有經過一點集水區，路線相較前者短、成本較低，時間也比較短，是內部的優選。前者則為備選，畢竟如果屆時無法和環團取得共識，同意進入集水區，該條路線就會出線。

至於第三條路線，因為靠近集水區且跟國5路線較為靠近，雖然成本最低、路線最短又最省時間，但因為恐怕是環團反抗最大的路線，所以屬於三條路線中最後的選擇。

對此，鐵道局副局長楊正君表示，目前都還在評估，綜合規畫今年底會出來。

高鐵 林佳龍 鐵道

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