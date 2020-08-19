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「疫情看不到盡頭」利百加旅行社停業、加利利瘦身

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
利百家旅行社發出內部公告，宣布歇業。圖／讀者提供
利百家旅行社發出內部公告，宣布歇業。圖／讀者提供

疫情看不見盡頭」，國內旅遊業陷入寒冬，尤其長期操作海外旅遊的旅行社，轉型國旅資源與利潤有限，加上國門難開，不少旅行社陸續裁員、減薪、瘦身，專營亞洲與海島旅遊線、公司行號量身訂做行程的利百加旅行社，將於10月歇業；同集團旗下，經營歐美、紐澳、中東等高端長程旅遊的加利利旅行社也將裁員瘦身。

旅行社難抵疫情，繼五福、鳳凰等大型旅行社裁員後，8月華航旗下的華旅網際旅行社也傳出即將結束營業，今(8/19)再傳出利百加旅行社10月停業，40多名員工全數資遣優退，同集團的加利利旅行社旗下百名員工，也將有一半留停和優離。

消息來自利百加旅行社的對內公告，宣布2020年10月1日起歇業，為保障同仁權益，該公告視同資遣通知，全體同仁最後在職日為2020年9月20日。公告指出，「因新冠肺炎疫情影響業務縮減營運困難，此決策實屬不得已而為之」。

加利利旅遊社昨也發出內部公告，「突發新冠肺炎疫情影響公司業務縮減、營運困難，為了撐下去，忍痛決議進行人力縮減並通報政府機關，資遣同仁最後在職日為2020年9月30日」。

「加利利旅遊集團」是知名的長程線旅行社，不少蜜月團都選擇加利利，團費與品質都屬於中高端路線，疫情過後，也努力推出國內旅遊行程，但國旅參團人數、利潤有限，所有旅行社全數投入，業者私下說，「根本無法生存」。

加利利董事長彭榮富在長線操作成功後，2009年成立利百加綜合旅行社，專營亞洲線，並邀請業界知名的旅遊專業經理人黃清凉擔任總操盤手，兩家旅行社分切市場，疫情前營運狀況不錯，彭榮富曾說，回流率高達70%以上。如今也難敵疫情，讓人不勝唏噓。

加利利旅行社公告難敵疫情，將全面大瘦身。圖／讀者提供
加利利旅行社公告難敵疫情，將全面大瘦身。圖／讀者提供

旅行社 疫情 新冠肺炎

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