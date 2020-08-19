睡不著就來顆安眠藥？ 醫：偶爾單純失眠不需要

有失眠困擾的人要好好睡上一覺，非常不容易。根據台灣睡眠醫學學會2019年最新調查發現，全台有十分之一的人口受慢性失眠症所苦，但民眾一旦失眠便習慣尋求安眠藥，讓自己可以一夜好眠。但北市聯醫松德院區成癮防治科主任黃名琪表示，並非偶爾睡不好就是失眠，除非每周失眠三晚以上、持續超過三個月的「失眠障礙症」，才有需要用藥。

黃名琪分享診治的一名個案，因新冠肺炎疫情以來，因工作不穩定，只好上網玩遊戲打發時間，晚上不睡覺、隔天醒不來。久而久之開始入睡困難，出現失眠情形，一到門診未經診斷就要求醫師「給我一顆安眠藥」。

一項針對大台北地區民眾的調查發現，民眾為了解決失眠問題，常從親朋好友間獲知鎮靜安眠藥相關訊息，佔40.9％，其次才是醫療人員，佔37.5％。黃名琪表示，臨床經驗也常遇到患者詢問，自己的家人也有失眠情形，「可以把藥分他吃嗎？」

衛福部食藥署管制藥品組科長鄧書芳表示，安眠鎮靜藥屬於第三、四級管制藥品，須有處方箋才可至藥局領取，若屬第一至第三級的鎮靜安眠藥，還要憑身分證簽名才能領取，不可轉贈轉售，以免觸犯毒品危害防制條例。

黃名琪表示，若長期濫用安眠鎮靜藥物，可能使注意力、記憶力、判斷力、警醒能力的下降，且長期使用未經調整，情緒調整也無法靈活，對藥物的反應變差，尤其會影響手術藥物使用。因此除非在醫學上認定為「睡眠障礙症」才有可能用藥。

失眠主要分成三種類型，包括上床後超過30分鐘無法入睡的「入睡困難型」、入睡後易醒來，醒來後難再的「續睡困難型」，以及清晨容易醒來，醒來後無法再入睡的「早醒型」。

其中，早醒型通常和心理疾病有關。因此黃名琪表示，應先處理核心問題，如焦慮、憂慮，並調整作息，養成良好的睡眠衛生習慣，建立安靜舒適的睡眠環境，才是夜夜好眠的根本之道。

黃名琪建議，養成固定的生活作息及就寢、起床時間，避免過度補眠，總使前一晚沒睡好，隔天夜盡量不要晚起床；也盡量避免午睡，或午睡不超過半小時。

另外，除了少喝含咖啡因的飲料外，也千萬不要藉由飲酒幫助入睡。黃名琪說，酒精似乎可以幫助入睡，但當酒精漸漸被代謝完，便會產生戒斷現象，反更容易破壞睡眠結構，造成多夢、早醒、片段，讓失眠情形陷入惡性循環。

食藥署也提醒，當發現生活作息及環境已經改善，仍出現失眠狀況，應就醫尋求醫師的專業協助，並依照醫師處方，正確使用鎮靜安眠藥。