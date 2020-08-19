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「牛突然衝過來！」獸醫施打牛結節疹疫苗 撞到腦震盪

聯合報 / 記者彭宣雅/即時報導
金門牛七月十日確診惡性傳染病牛結節疹，農委會認為疫情初步獲得控制。圖／防檢局提供
金門牛七月十日確診惡性傳染病牛結節疹，農委會認為疫情初步獲得控制。圖／防檢局提供

「牛突然衝過來，知道要閃，但已經來不及了。」中興大學獸醫系教授莊士德，是國內少數的大動物獸醫，金門爆發惡性動物傳染病牛節結疹，他帶著獸醫團隊前往金門協助金門牛隻施打疫苗，但不慎遭到牛隻衝撞，輕微腦震盪。

金門牛7月10日確診惡性傳染病牛結節疹，農委會認為疫情初步獲得控制，舉辦感恩活動，感謝防疫過程中協助的學界教授，以及第一線的獸醫協助，並且解除應變小組任務。

莊士德表示，金門是黃牛品種，個性也與乳牛不同，個性也比較活潑，乳牛與人接觸多，但黃牛一般都圈養在野外，少與人接觸，去施打疫苗時獸醫都必須穿著防護衣，服裝特別，牛都很有警覺性會緊張；九成的牛場都飼養在野外，有10%沒有固定圈繩綁住，會在周圍跑動，即便拿長的設備也難施打，僅能用吹箭。

他表示，不斷告誡學生獸醫們要遠離牛牽繩處，怕靠近牛活動範圍，靠近牛就很緊張，會有跑動行為，若不小心身體有損傷，過程會非常危險；之前在進行疫苗施打，當下牛跑過來衝撞，根本來不及閃躲，即便知道要閃，但已經來不及了，就被牽繩撞倒拉了三四公尺，有輕微腦震盪，到金門醫院進行電腦斷層，還好沒有大礙。

莊士德說，從牛節結疹疾病的特性，以及金門的飼養條件狀況，推估未來短期三到五年內，金門牛施打疫苗是必要措施。

根據統計，金門共有472場養牛場，約有6342頭牛，到8月18日為止，累計染病牛場有50場，要撲殺236頭牛，現已撲殺215頭，金門生鮮牛肉是否可解無禁令輸台，農委會還需要再觀察評估。

農委會主委陳吉仲表示，目前台灣本島已有1萬劑的疫苗預備量，已報行政院預計採購15萬劑疫苗，編列800萬預算。

金門牛七月十日確診惡性傳染病牛結節疹，農委會認為疫情初步獲得控制。圖／防檢局提供
金門牛七月十日確診惡性傳染病牛結節疹，農委會認為疫情初步獲得控制。圖／防檢局提供
中興大學獸醫系教授莊士德(中)帶領獸醫團隊到金門協助施打牛結節疹疫苗，過程不慎遭牛隻衝撞，輕微腦震盪，現已康復。記者彭宣雅／攝影
中興大學獸醫系教授莊士德(中)帶領獸醫團隊到金門協助施打牛結節疹疫苗，過程不慎遭牛隻衝撞，輕微腦震盪，現已康復。記者彭宣雅／攝影

金門 疫苗 獸醫

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