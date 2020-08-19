台南六甲今早連3震！ 警報響後才地震 民眾：好大一下

台南今天一早發生三起地震，其中11時13分的第三次地震，許多人都接到手機顯示的「國家級警報」，顯示要發生中型有感地震，網友事後紛紛在網上分享，指「警報先響地震才來，好厲害」，但也有人表示接到警報，以為要有大的地震，結果地震卻不太有感，「結果是被警報嚇到」，也有說「好大一下」。

今年上午分別在8時33分、41分，與11時13分，發生芮氏規模4.2、4.5及4.7三起地震，震央都在台南六甲，其中第三起地震，中央透過細胞簡訊對南部民眾發出警報，顯示「11時13分左右南部地區發生中型有感地震，慎防強烈搖晃」，很多民眾手機都大響，讓大家相當緊張。