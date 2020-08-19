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誠品下半年再關3店！中壢SOGO、北車、東湖店陸續熄燈

共享經濟夢碎？陸獨角獸ofo人去樓空 欠債數十億

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誠品下半年再關3店！中壢SOGO、北車、東湖店陸續熄燈

聯合報 / 記者江佩君／即時報導
誠品8月底結束營業坪數最小的69坪台北車站M區捷運書店。圖／摘自誠品官網
誠品8月底結束營業坪數最小的69坪台北車站M區捷運書店。圖／摘自誠品官網

誠品生活繼上半年關閉6店後，今宣布下半年再關3店，包含將於8月23日結束營業的中壢SOGO店、8月底結束營業坪數最小的69坪台北車站M區捷運書店，以及預計營業至10月底的東湖店，截至年底前，誠品生活將關閉9家店舖。

2020年上半年疫情來襲具挑戰，誠品生活順應調整經營體質，在5月的股東會上，誠品生活董事長吳旻潔指出，根據「未來性、獲利性、公共性」三項指標，今年將計畫性關閉8至10家老舊社區店與百貨高樓層店點，她並強調「這是體質調整，不要害怕關店，開對店才是好事」。

今年上半年，誠品生活計畫性關閉的店別共有6家店，包含台南安平店、台東店、士林店、高雄高醫店和大直實踐店，誠品敦南店則因業主都更計畫在5月底告別營業。下半年再關中壢SOGO店、台北車站Ｍ區捷運書店、東湖店3家店，誠品指出，除敦南店以外，規模多為小型店點，加總合計營業面積其實僅佔總營業坪數約3%，屬於疫情中開源節流計畫裡的費用節約項目。

除了關店調整體質，誠品生活指出，同時針對發展潛力店型誠品信義店、松菸店、台北車站K區地下街(站前店)和新竹巨城店等，投入改造資源。以誠品信義店為例，今年6月起開始 24 小時營業，光是前2個月已帶動書區業績成長高達1,000萬；新竹巨城店則於7月完成8年來最大改裝，業績相較去年同期成長50%。透過2020年計畫性關店後，預計2021年配合新開發的電商平台上線開啟新一波展店。

另外，在今年4月得標續約經營的台北車站K區站前店，與既有M區捷運店合計將近7,700坪的營業空間，將在第四季後進行局部改裝，將在8月底結束的M區捷運書店僅約69坪空間，未來將整合融入K區站前店經營。

誠品 台北車站 捷運

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