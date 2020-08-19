國家級警報響了！ 台南六甲連3震 氣象局：很少見

台南六甲今天上午連三起地震，最近一次為上午11時13分，芮氏規模達4.7，最大震度嘉義4級，台南和雲林也有3級，台南等地民眾甚至收到國家級警報。對此，中央氣象局地震測報中心說，確實很少見，不過還需要時間觀察屬於群震還是前震。

氣象局地震報告指出，上午11時13分發生規模4.7地震，震央位在台南市六甲區，地震深度10公里，最大震度嘉義4級、台南3級、雲林3級、高雄2級、南投2級、彰化2級、台東1級、澎湖1級、花蓮1級、苗栗1級。

上午另外兩起則為8時33分規模4.5有感地震，地震深度11公里。各地最大震度級：台南市3級、嘉義縣3級、嘉義市2級、雲林縣2級、高雄市2級、南投縣1級、台東縣1級、彰化縣1級。

還有今天上午8時41分規模4.2有感地震，地震深度11.2公里。各地最大震度級：台南市3級、嘉義縣3級、嘉義市2級、雲林縣2級、高雄市1級、南投縣1級、澎湖縣1級、彰化縣1級。

地震測報中心說，地震原因和早上預估一樣，為兩個板塊（歐亞板塊跟菲律賓海板塊）互相碰撞的力一直往西邊傳，在該處受到應力影響後，接近地表岩層發生破裂。

地震測報中心說，檢視今天震央處附近30公里歷史資料。每年發生規模4.5以上地震約1到2起，且變動頻率高，有時候超過2起，有時候整年都沒有。今天上午就三起，算是非常少見。

另據氣象局統計，該地1990年以來迄今，15公里範圍內超過規模4.0以上的只有26起，超過規模5.0以上的也只有兩起。

地震測報中心說，目前看來因為三起地震規模相當，發生時間很接近，震央、深度也很接近，如果在序列中沒特別大大規模地震，就定義為群震。若未來在接近地方還有發生規模較大、超過規模5.0以上地震，今天三起就有可能是前震，不過仍需要觀察。未來一周震央處附近都還有地震發生可能。

地震測報中心主任陳國昌補充，稍早11時13分的地震因為規模是早上之最，若將之定為主震，正常情況，後續餘震不會再有超過規模4.0，地震系列在主震出來後應該在兩三天內就結束。

不過陳國昌說，若後續還有持續一直發生餘震，且餘震密集度超出異常，像是每幾個鐘頭發生一次，能量調整過程沒辦法平衡，就跟30年來氣象局觀測狀況不同，後續就得加強觀察監測做評估，不排除出現比主震規模更大的地震。