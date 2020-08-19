台南六甲上午連3震！國家警報響 六甲區長：很不尋常

台南六甲上午連3震！今天上午8時33分規模4.5地震後，在8時41分又發生規模4.2地震，11時13分又發生4.7有感地震，六甲區長陳啟榮說，很不尋常，他剛好到赤山龍湖巖拜訪師父及宣導防疫要戴口罩，除請公所人員清查確認無災情傳出，也向觀音佛祖拜拜，祈求保佑平案。

氣象局今天上午公布各地最大震度為台南、嘉義3級；雲林2級；高雄、台南、南投、澎湖、彰化1級。11時13分最最大震度嘉縣番路4級。