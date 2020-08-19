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台南六甲上午連3震！國家警報響 六甲區長：很不尋常

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台南六甲連續發生3次地震，區長陳啟榮剛好到赤山龍湖巖拜訪師父，立刻向觀音佛祖祈求平安。圖／陳啟榮提供
台南六甲連續發生3次地震，區長陳啟榮剛好到赤山龍湖巖拜訪師父，立刻向觀音佛祖祈求平安。圖／陳啟榮提供

台南六甲上午連3震！今天上午8時33分規模4.5地震後，在8時41分又發生規模4.2地震，11時13分又發生4.7有感地震，六甲區長陳啟榮說，很不尋常，他剛好到赤山龍湖巖拜訪師父及宣導防疫要戴口罩，除請公所人員清查確認無災情傳出，也向觀音佛祖拜拜，祈求保佑平案。

氣象局今天上午公布各地最大震度為台南、嘉義3級；雲林2級；高雄、台南、南投、澎湖、彰化1級。11時13分最最大震度嘉縣番路4級。

台南六甲今天連續傳出3次地震，且都是有感地震，很多人直呼嚇死人，有人說「以為頭暈」。因於當地有六甲斷層，地方居民對於連3震都有點人心惶惶，區長陳啟榮說，上午8時許地震時他剛好在龜仔港拜訪保生廟主委，11時13分人在赤山龍湖巖拜訪師父，師父都覺得不太尋常，但也要大家不要過度驚慌，向觀音佛祖祈求平安。

台南地區今天近中午接國家警報大響，居民都嚇壤了。記者吳淑玲／攝影
台南地區今天近中午接國家警報大響，居民都嚇壤了。記者吳淑玲／攝影

地震 氣象局

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