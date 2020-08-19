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上午連3起地震 高鐵3班列車嘉義站路段一度臨停

聯合報 / 記者魯永明/嘉義縣即時報導
嘉義連3起地震， 高鐵3班列車嘉義站路段一度臨停。圖／聯合報資料照片
嘉義連3起地震， 高鐵3班列車嘉義站路段一度臨停。圖／聯合報資料照片

台南市六甲上午發生三次芮氏規模4以上的顯著有感地震，相鄰的嘉義縣也感受地牛翻身威力，3起地震幸未傳出災情，但台灣高鐵有3班列車在嘉義路段臨時停車，已恢復通車。上午11時13分地震搖晃大，當地許多民眾手機接到中央氣象局國家地震警報。

根據中央氣象局地震報告，上午2起地震分別發生於8時33分及8時41分，震央都在台南市六甲區，規模為4.5及4.2，最大震度台南市及嘉義縣都達3級，到了11時13分又發生規模4.7級地震。

今天農曆鬼月開鬼門，又碰上地牛接連翻身，讓人心驚。台灣高鐵公司說，第一起地震發生後，北上612車次及南下109車次於嘉義路段臨時停車，公司立即啟動地震應變程序，並依照相關安全規範進行車站及路線巡檢，並未發現異常，2班次列車分別於上午8時37分及8時47分恢復發車，臨停時間為4分鐘及14分鐘，另一班在11時14分臨停。

嘉義上午11時13分地震搖晃大，許多民眾手機接到中央氣象局國家地震警報。記者魯永明／翻攝
嘉義上午11時13分地震搖晃大，許多民眾手機接到中央氣象局國家地震警報。記者魯永明／翻攝

地震 嘉義 氣象局

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