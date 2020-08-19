上午連3起地震 高鐵3班列車嘉義站路段一度臨停

台南市六甲上午發生三次芮氏規模4以上的顯著有感地震，相鄰的嘉義縣也感受地牛翻身威力，3起地震幸未傳出災情，但台灣高鐵有3班列車在嘉義路段臨時停車，已恢復通車。上午11時13分地震搖晃大，當地許多民眾手機接到中央氣象局國家地震警報。

根據中央氣象局地震報告，上午2起地震分別發生於8時33分及8時41分，震央都在台南市六甲區，規模為4.5及4.2，最大震度台南市及嘉義縣都達3級，到了11時13分又發生規模4.7級地震。