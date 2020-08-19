聽新聞
test
0:00 / 0:00
台南六甲今天第3起地震！規模4.7 發出國家級警報
地牛又翻身！中央氣象局地震報告指出，今天上午11時13分，台南六甲又發生地震，發生芮氏規模4.7有感地震，地震深度10公里，最大震度落在嘉義4級，這已經是今天第三起。台南等地民眾收到國家級警報。
氣象局地震報告指出，上午11時13分發生規模4.7地震，震央位在台南市六甲區，地震深度10公里，最大震度嘉義4級、台南3級、雲林3級、高雄2級、南投2級、彰化2級、台東1級、澎湖1級、花蓮1級、苗栗1級。
台鐵局表示，11時13分在台南市政府東北方33.3公里，發生芮氏規模4.7地震，新營3級，嘉義=善化間按地震3級強規定辦理，先以時速60公里慢速行駛。
台灣高鐵公司說，上午11時13分台南地區地震影響，部分路段測得第三級地震告警，造成2班次列車（南下621車次、北上120車次）於台南路段臨時停車，高鐵立即啟動地震應變程序，並依照相關安全規範進行車站及路線巡檢，部份列車將有所延誤，敬請旅客見諒。
上午另外兩起則為8時33分，在台南市政府東北方33.0公里（台南市六甲區），發生芮氏規模4.5有感地震，地震深度11公里。各地最大震度級：台南市3級、嘉義縣3級、嘉義市2級、雲林縣2級、高雄市2級、南投縣1級、台東縣1級、彰化縣1級。
還有今天上午8時41分，在台南市政府東北方32.7公里（台南市六甲區），發生芮氏規模4.2有感地震，地震深度11.2公里。各地最大震度級：台南市3級、嘉義縣3級、嘉義市2級、雲林縣2級、高雄市1級、南投縣1級、澎湖縣1級、彰化縣1級。
8/19日連三震 地點都在台南市六甲區
時間/地點/強度
11時13分/震央台南市六甲區/規模4.7地震、深度10公里
8時41分/震央台南市六甲區/規模4.2地震、深度11.2公里
8時33分/震央台南市六甲區/規模4.5地震、深度11公里
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言