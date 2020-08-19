台南六甲今天第3起地震！規模4.7 發出國家級警報

冷氣該怎樣吹才能吹得過癮又省電，是每個夏天都會出現的話題。近來屢見「變頻冷氣開24小時」的做法，真的能省電嗎？「阿原肥皂」老闆江榮原親身實測，發現真的省下三分之一的電費，於是開心與網友分享。

2020-08-19 11:31