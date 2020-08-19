阿原肥皂老闆實測「不關冷氣省1/3電費」 台電點出關鍵

冷氣該怎樣吹才能吹得過癮又省電，是每個夏天都會出現的話題。近來屢見「變頻冷氣開24小時」的做法，真的能省電嗎？「阿原肥皂」老闆江榮原親身實測，發現真的省下三分之一的電費，於是開心與網友分享。對此台電則表示，無法針對個案評論，但肯定用電戶分享省電方式。

江榮原日前在臉書上分享「精打細算」吹冷氣的心得，他說每年夏天動輒5位數的居家電費，總會讓他在開關冷氣之間有所反省。因此他今年決定抱持田野調查的精神，在6、7月實際測試「24小時冷氣不關機，讓家中恆溫26度」是否真的最省電？結果讓他確認「越吹越省錢」！

他列出實測的各項條件，包括住宅與冷氣型號都不變，兩台一對三吊引式變頻冷氣，裝有遮光率50%羅馬窗簾的西曬房，室內75坪、冷氣分攤區域約40坪，24小時開冷氣的區域包括客廳、廚房、臥室，及家中使用的家電等等，在遙控器設定為「除濕模式、26度、靜風」的情況下，兩個月下來電費為3897元，約僅去年同期的三分之一。

江榮原說，他去年同期每天約開冷氣8到10小時，假日甚至16到24小時。「剛開機運轉到室內變涼最耗電」，他強調，如關緊門窗、搭配電扇，不關冷氣以減少壓縮機運轉周期等，都是省電的關鍵。

這個實測讓許多網友躍躍欲試，有人肯定的說「維持正確的溫濕度才是最舒服又能節電的方式」，江榮原解釋，冷氣的除濕功能跟傳統除濕機不同，通常控制在60度，「連室內植物都不會受傷」。但也有人不認同，認為「全開冷氣會比除濕更省電」。

對於「變頻冷氣吹越久越省電」的說法，台電也有不同的意見。根據「ETtoday房產雲」報導，台電表示，實驗必須立於相同的基準點，除了冷氣維持同一台，室外溫度、其他家電使用頻率、家庭用電習慣也要相同，比較才有意義，但站在售電者立場，對於用電戶分享省電招數，他們都給予正面肯定。