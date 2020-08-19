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氣溫率創新高危害勞權 邱顯智籲制定「高溫假」

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
時代力量立委邱顯智（中）提倡高溫假。圖／邱顯智國會辦公室提供
時代力量立委邱顯智（中）提倡高溫假。圖／邱顯智國會辦公室提供

時代力量立委邱顯智今天舉行「氣溫屢創新高，高溫假刻不容緩」記者會。邱顯智呼籲，近年來氣溫屢創新高，勞動部卻只建立預警機制，要求應制定高溫假，實質保護面臨高熱風險的勞工。

邱顯智表示，勞動部長許銘春2018年5月就曾表示將研究制訂高溫假，來因應極端氣候可能對勞工造成的傷害，但2019年卻又改口稱歧見過大，因此僅製作「高氣溫戶外作業熱危害預防行動資訊網」提供預警機制；但根據勞動部資料顯示，去年高氣溫戶外作業的專案勞檢，共計2225場次，查到1217場次違法之多，顯然高溫天氣造成勞工熱傷害的風險大增，並非許銘春一句「歧見過大」就能打發帶過。

邱顯智指出，從勞動部的專案勞檢資料以及衛生福利部所提供的熱傷害數據，皆已顯示氣溫過高對於人體的傷害逐年增加，勞動部不能只是提供預警系統，而應該要立刻制定高溫假來保護勞工。

新北市產業總工會理事長洪清福表示，以台電勞工為例，工安事故絕大多數都發生在夏天，主要是因為天氣炎熱濕度又高，高架作業屬於重體力、重勞動的工作，許多台電員工都是在烈日下汗流浹背，高溫濕熱的天氣容易導致員工反應速度不及，再加上流汗等因素，過去就曾經發生修理變壓器時不慎感電的狀況。因此當氣溫達到37度時，就應該要讓勞工休息，並將休息時間納入工作時間中；惡劣氣候的工時不該超過八小時，也應該發放高溫津貼體恤勞工辛勞。　

臺灣郵政產業工會副理事長陳廣志表示，郵差在炎熱高溫下送信，今年就發生郵差送信送到暈倒，但是郵局所設計的制服悶熱不易排汗，再加上郵遞業務量龐大，人手不足，勞動部說要避開炎熱時段出勤，實務上根本不可能做到，希望郵局能夠考量現實狀況，發放高溫津貼。

高溫 勞動部 邱顯智

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