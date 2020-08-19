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搭高鐵住老爺酒店優惠一次看 訂房32折起、加購車票7折

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
台東知本老爺飯店。圖／台灣高鐵公司提供
台東知本老爺飯店。圖／台灣高鐵公司提供

為引領國民旅遊風潮，台灣高鐵公司說，特別與老爺酒店集團攜手推出「搭高鐵．住老爺」飯店聯票限時優惠，入住老爺集團旗下指定飯店可享房價最低特惠32折起，加購高鐵車票不分標準車廂或商務車廂，再享票價7折優惠，歡迎旅客把握機會，安排一趟初秋小旅行。

高鐵說，「飯店聯票」透過合作飯店官網訂房，即可直接於網頁加購優惠高鐵車票，推出以來受旅客好評，目前合作飯店已達164家。包含該次促銷專案的11家飯店（台南老爺行旅、台中大毅老爺行旅、南港老爺行旅、宜蘭傳藝老爺行旅、知本老爺酒店、北投老爺酒店、台北老爺酒店、新竹老爺酒店、礁溪老爺酒店、老爺會館台北林森、老爺會館台北南西），提供旅客多元選擇，且兼具地方特色，值得細細遊玩品味。

高鐵說，該優惠適用高鐵搭乘日期自9月1日起至10月31日止，除疏運期間（中秋節、國慶日）維持高鐵車票8折外，其餘不限時段均可適用7折優惠。同時，老爺各館還提供限時專屬優惠，像是台中大毅老爺行旅除享住房優惠價3488元外，再加贈兩張去程至台中站的高鐵車票、高鐵台中站至飯店來回接駁及自行車租借服務；台東知本老爺酒店三天兩夜雙人專案14999元起，除能在館內享受早、中、晚餐外，再加贈高鐵左營站至飯店來回接駁。

此外，高鐵說，為響應政府安心旅遊補助，飯店聯票亦推出安心旅遊加碼贈活動，9至10月活動期間，高鐵會員TGo每筆訂單將再加贈365點，適用於全新推出的高鐵會員TGo點數365平台上兌換商品。歡迎旅客踴躍選購，一起享受秋天的幸福假期。

「搭高鐵．住老爺」飯店聯票各館住房優惠。圖／台灣高鐵公司提供
「搭高鐵．住老爺」飯店聯票各館住房優惠。圖／台灣高鐵公司提供

高鐵 酒店

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