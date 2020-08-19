紫蘇萃取物添加天然草本 研究顯示有助預防寵物皮膚病

農委會農業藥物毒物試驗所與順博有限公司（順天堂集團）合作，共同研發以紫蘇(Perilla frutescens)萃取物為主的寵物皮膚保健產品，證實具有潛在的皮膚保健功效能力。

根據台經院生物科技產業研究中心推估，國內寵物保健食品市場規模2018年約為新台幣15.9億元，產值為5.6億元，而犬飼主重視的健康議題第二名即為「皮毛保健」（58%）。

有鑑於目前市場上對寵物機能性保健產品有極大需求，尤其毛小孩的皮膚問題始終是眾多飼主最頭痛的部分，其中全球犬患皮膚性疾病盛行率至少有10%，而在我國調查犬常見疾病就診比例，又以皮膚過敏29%為最高。

藥毒所研究團隊以紫蘇萃取物為主，並添加其他天然草本原料，成功開發犬皮膚保健產品。紫蘇葉除含有多種維生素和礦物質外，由於富含迷迭香酸(rosmarinic acid)及木犀草素(luteolin)等類黃酮多項機能性成分，至今眾多科學研究已發現其蘊藏深厚的保健功效。

根據藥毒所目前執行研究顯示，添加紫蘇複方投予組別相較對照的發病組可減少皮膚炎，增加與提升屏障，藥毒所已完成相關產品階段性的研究，後續將與國立中興大學獸醫學系組成跨單位研究團隊，持續進行針對目標動物（犬）的新潁半體內3D皮膚模組開發及臨床功效性研究。