【重磅快評】山老鼠吃掉台灣黑熊 農政單位只會做太平官？

前幾天，新竹檢警緝獲山老鼠盜取珍貴林木，還吃掉捕獵的台灣黑熊，引發民眾激憤；網路一陣瘋傳後，沒看到政府有及時應對，新聞悄悄落幕。其實，山林保育不時傳出盜獵、盜林的事，因為政府始終未積極的守護山林，只要沒新聞，大家做太平官。

說官員全然沒應對或許嫌苛刻了些。山林保育最高主管農委會主委陳吉仲前天在臉書發文，「嚴正警告山老鼠，將修森林法嚴罰不法行為…」。這樣的回應讓人哭笑不得，山老鼠肆虐台灣山林不只半世紀，這時才「嚴正警告」？至於修法，據說年底才提出草案。

第一線主管單位林務局有回應，順勢大嘆巡山員人力不足，呼籲社會挹助人力，組志願軍投入山林保護；這樣的回應太過取巧，不止只動嘴，甚且迴避一般民眾完全不是山老鼠對手的事實，讓民眾僅憑一腔熱情投入山林保育，最樂的將是山老鼠，以後幹不法行徑將如入無人之境。

不知道是否照應對劇本演出？林務局昨天公佈六年來山區哺乳類野生動物紅外線自動監測照相成果，逾三百五十萬張照片，規模不小。發現台灣黑熊比預期多出不少，〈難道暗示山老鼠吃一隻影響不大？〉棲息中低海拔的石虎、穿山甲族群則減少頗明顯。

林務局公布監測成果其實意義不大，大家想知道林務局保育山林有什麼具體作為，不是只有些統計分類而已；何況這大規模的紅外線監測系統建置當初不是為了瞭解山區哺乳類的資料，是因二〇〇三年傳說狂犬病流行，為監測鼬貛而設；狂犬病流行是場烏龍，紅外線監測設備廢物利用另派任務。

發現山區台灣黑熊數量高過預期，不只是紅外線自動照相厲害，更因為重視原住民山林智慧，而不是只看重他們的活動力。例如台灣黑熊，長期以來學院派一直以為藏身洞穴，原民老獵人指點其實利用窪地藏身更多，修正方向後，自然有新發現。

又如調查原生種溪魚，原住民看岸邊植物，觀察風向、流速後，立即追蹤到原生魚類。至於石虎、穿山甲數量減少，不意外是棲息地的破壞。族群調查的結果其實不意外，國人想知道主管機關怎麼應對。