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午後臭氧濃度易上升 中部空品橘色警報

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
今天中部空品可能達到橘色提醒等級。本報資料照片
今天中部空品可能達到橘色提醒等級。本報資料照片

環保署空品監測網表示，今天環境風場為偏東風，西半部位於背風側，擴散條件較差，中部以北沿海地區受渦流影響，汙染物易累積；午後西半部受光化作用影響，臭氧濃度易上升，中部空品可能達到橘色提醒等級。

今天各地空品，北部、宜蘭、花東空品區及澎湖地區為良好等級，北部局部地區短時間可能達普通等級；竹苗、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門地區為普通等級；中部空品區為橘色提醒等級。

空品監測網說，明天環境風場持續為偏東風，西半部位於背風面，風速較弱，擴散條件差；中部以北沿海地區受渦流影響，汙染物易累積，且午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升。北部、宜蘭及花東空品區為良好等級，北部局部地區短時間可能達普通等級；竹苗、中部、雲嘉南及高屏空品區為普通等級。

海地 金門 澎湖

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