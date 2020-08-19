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台南連兩震氣象局曝原因 一周內不排除再有地震

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
上午8時33分地震報告。圖／氣象局提供
上午8時33分地震報告。圖／氣象局提供

台南今天上午8時許接連發生兩起地震，規模分別為4.5和4.2有感地震，震央皆位於台南市六甲區，且時間僅間隔8分鐘，嚇壞不少民眾。對此，中央氣象局地震測報中心表示，地震原因與地表岩層破裂有關，未來一周不排除還有地震發生。

今天上午8時33分，在台南市政府東北方33.0公里（台南市六甲區），發生芮氏規模4.5有感地震，地震深度11公里。各地最大震度級：台南市3級、嘉義縣3級、嘉義市2級、雲林縣2級、高雄市2級、南投縣1級、台東縣1級、彰化縣1級。

今天上午8時41分，在台南市政府東北方32.7公里（台南市六甲區），發生芮氏規模4.2有感地震，地震深度11.2公里。各地最大震度級：台南市3級、嘉義縣3級、嘉義市2級、雲林縣2級、高雄市1級、南投縣1級、澎湖縣1級、彰化縣1級。

地震測報中心說，地震原因為兩個板塊（歐亞板塊跟菲律賓海板塊）互相碰撞的力一直往西邊傳，在該處受到應力影響後，接近地表岩層發生破裂。

針對今天印尼蘇門答臘島外海在台灣時間上午6時23分，發生6.9淺層大地震，地震測報中心說，國內上午兩起地震與印尼無關，距離很遙遠。

地震測報中心說，檢視今天震央處附近30公里歷史資料。每年發生規模4.5以上地震約2次左右，且變動頻率高，有時候超過2次，有時候整年都沒有。

地震測報中心說，目前看來因為兩起地震規模相當，發生時間很接近，區域也很接近，屬於同一群地震，如果在序列中沒有凸顯大規模地震，就定義為群震。若未來在接近地方還有發生規模較小的地震，今天兩起就稱之前震。

地震測報中心說，震央處附近未來一周不排除還有地震發生，甚至達到規模5.0等級，不過機率較小。

上午8時41分地震報告。圖／氣象局提供
上午8時41分地震報告。圖／氣象局提供

地震 嘉義 板塊

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