上班族耳鳴失眠半年超痛苦 靜脈雷射輔助還她好睡眠

50歲林姓婦人去年底開始耳鳴，飽受失眠痛苦，就醫仍查不出病因，經家人推薦向長安醫院神經內科醫師陳惠萱求診，接受靜脈雷射輔助治療。她表示，第一次做即明顯改善睡眠，從原本每天只睡2到3小時，恢復到正常的6到8小時，調養2個月後，耳鳴獲改善，讓她擺脫失眠的夢魘。

林女士說，她從今年3月開始，耳鳴愈來愈嚴重，每天只能睡2小時，隔天還要照常上班，累到受不了，看過耳鼻喉科、腦神經內科、中醫，做檢查也查不出病因，醫師開鎮定劑她怕藥物副作用不敢吃。直到接受靜脈雷射療程後，改善睡眠，連臉上的斑都變淡，讓她直呼很值得。

陳惠萱說，現代人由於飲食作息、生活壓力及環境汙染、抽菸等等的影響，都會讓身體產生自由基，造成發炎反應，林姓女病患查無特殊病因，但卻莫名耳鳴、失眠，除了多運動、舒壓、規律作息、健康飲食、多攝食彩虹顏色蔬果外，也可嘗試透過靜脈雷射輔助治療。

靜脈雷射是利用特定單一波長的低能量雷射光，經由靜脈導入到血液中，可提高紅血球攜氧能力、改善循環、降低血液黏稠度、改善粒線體功能、促進新陳代謝、提升免疫力，且能幫助組織修復、改善肌膚及毛髮狀況。

陳惠萱說明，靜脈雷射除了能幫忙改善耳鳴、頭暈、睡眠障礙等，也有助於神經病變如腦梗塞、腦外傷、脊髓損傷病患復健期神經修復。慢性疼痛的病人透過靜脈雷射可以幫助他們緩解疼痛。三高等病患也可做為輔助治療，改善傷口的修復。

陳惠萱呼籲，身體有狀況的民眾還是要就醫檢查，並配合藥物治療，另外醫師評估後，也可以透過「靜脈雷射」輔助治療，幫助達到身體平衡及改善機能的效果。