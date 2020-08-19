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台南連兩震！規模4.5和4.2顯著地震 最大震度台南嘉義3級
地牛翻身！中央氣象局指出，台南上午8時33分、8時41分接連發生兩起顯著有感地震，都發生在台南六甲區，芮氏規模分別為4.5和4.2。
中央氣象局發布第44號顯著有感地震報告，今天上午8時33分，在台南市政府東北方33.0公里（台南市六甲區），發生芮氏規模4.5有感地震，地震深度11公里。各地最大震度級：台南市3級、嘉義縣3級、嘉義市2級、雲林縣2級、高雄市2級、南投縣1級、台東縣1級、彰化縣1級。
中央氣象局發布第45號顯著有感地震報告，今天上午8時41分，在台南市政府東北方32.7公里（台南市六甲區），發生芮氏規模4.2有感地震，地震深度11.2公里。各地最大震度級：台南市3級、嘉義縣3級、嘉義市2級、雲林縣2級、高雄市1級、南投縣1級、澎湖縣1級、彰化縣1級。
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