快訊

台南連兩震！規模4.5和4.2顯著地震 最大震度台南嘉義3級

又1例！上海通報從台灣輸出新冠肺炎病例

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高溫上看36度！ 賴忠瑋：周末低壓槽影響易有雷雨

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
今天全台各地還是相當晴朗炎熱。圖為阿里山神木車站。記者楊德宜／攝影
今天全台各地還是相當晴朗炎熱。圖為阿里山神木車站。記者楊德宜／攝影

今天全台各地還是相當晴朗炎熱，天氣風險公司分析師賴忠瑋在「氣象主播賴忠瑋」臉書粉絲專頁表示，要留意西半部山區還是容易有午後雷陣雨，東部偶有局部零星短暫陣雨。預計各地中午高溫都可以達33到34度，北部則可以達到36度。

今天台灣主要還是在高壓邊緣的影響之下，吹東風到東南風為主，因此天氣相對較晴朗穩定。東半部是迎風面，偶而雲量偏多，有局部零星短暫陣雨，西半部是背風側，容易有沉降氣流，天氣更加晴朗炎熱，擴散條件也不好，空氣中的汙染物容易累積。

另外因為地表增溫速度快，加上氣流及地形的影響，新竹以南容易有午後雷陣雨發展起來的機會。

賴忠瑋說，預計這樣的天氣，可以持續到周五左右，周末北方的太平洋高壓將逐漸東退，對台灣的影響減少，取而代之的是南方的低壓槽，將逐漸北上影響台灣，影響台灣的風向也會轉為以偏南風到西南風為主，因此天氣會變得較不穩定，迎風面的中南部雲量偏多，容易有陣雨或雷雨，北部則容易有午後雷陣雨，而且下雨的範圍更大，雨勢也會更明顯。

他說，預計周末開始一周，台灣都是處在比較偏低壓影響的環境，相對較不穩定，也要特別留意南方是否有擾動或熱帶性低氣壓發展。

他說，昨天生成的第七號颱風無花果，即將在今天登陸中國廣東的西側，也即將在登陸後迅速減弱。接下來要留意的是位於菲律賓東方海面的擾動雲系，未來有機會增強成為熱帶性低氣壓，可能在周末通過台灣東方海面北上，目前看起來還不至於直接影響台灣，不過要留意的是後續是否會增強影響台灣的西南風，或帶來更多水氣，可能將為周末到下周初期的天氣增加更多變數。

全台各地晴朗炎熱，不少民眾上山消暑，圖為阿里山。記者楊德宜／攝影
全台各地晴朗炎熱，不少民眾上山消暑，圖為阿里山。記者楊德宜／攝影

天氣動態

延伸閱讀

金門、嘉義、台中三縣市高溫警報 南部小心午後雷陣雨

南部午後雷陣雨 金門台中有36度以上高溫機率

中午前防曬防中暑 新竹以南午後恐有「大雷雨」發生

午後大雷雨機率高！ 吳德榮：連續這麼多天不常見

相關新聞

台南連兩震！規模4.5和4.2顯著地震 最大震度台南嘉義3級

地牛翻身！中央氣象局指出，台南上午8時33分、8時41分接連發生兩起顯著有感地震，都發生在台南六甲區，芮氏規模分別為4.5和4.2。

工作和婚姻很像 俗不可耐的柴米油鹽才是日常

「改改改，還要改！她到底夠了沒有？她就長這樣啊，還要我修成怎樣啊！家裡是沒有鏡子嗎？」

高溫上看36度！ 賴忠瑋：周末低壓槽影響易有雷雨

今天全台各地還是相當晴朗炎熱，天氣風險公司分析師賴忠瑋在「氣象主播賴忠瑋」臉書粉絲專頁表示，要留意西半部山區還是容易有午...

無花果逐漸遠離台灣 吳聖宇：要注意另一低壓擾動

天氣風險公司的天氣分析師吳聖宇在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉絲專頁表示，無花果颱風在強勢的太平洋高壓引導下，穩定且快速的趨...

菲東方熱擾動恐成颱 吳德榮：周六通過台灣東側

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天至周五西半部上半天晴朗、中午炎熱，最高溫約在...

人口負成長 衝擊政府稅收

國發會發布人口負成長比預期提早兩年出現，台大國發所副教授辛炳隆昨天表示，人口負成長第一個會讓人想到勞動力不足，但要看自動...

台北流行音樂中心9月啟用

歷時十七年規畫設計的台北流行音樂中心，表演廳九月五日啟用舉行開幕演唱會。北流建築體由美國ＲＵＲ建築團隊與台灣宗邁建築師事...

提早2年 台灣人口轉負成長

國發會昨公布最新「二○二○年至二○七○年人口推估」報告，台灣總人口將於今年正式轉呈負成長，其中新冠肺炎疫情導致遷徙到台灣...

健康保衛站／2歲還不會說話 恐是語言遲緩

黃姓男子平時照顧孫子「小佳」，發現他已3歲，卻只能說些簡單稱謂，口語表達很少，著急得到衛福部嘉義醫院復健科求助，院方確認...

健康保衛站／3伸展運動 預防足底筋膜炎

工作需要久走、久站的上班族，是足底筋膜炎好發族群，不少患者雖然接受治療，症狀稍緩解，但隔段時間老毛病又復發。物理治療師林...

健康你我他／消暑先淨心 喝涼飲聽音樂

前陣子，被新冠疫情攪亂的心，在長時間的束縛下，終於有了機會邁出幽谷，這是出來散心的時刻，但舉步在豔陽的高照下，心中難免引...

運動前吃香焦 改善腿抽筋

運動到一半抽筋，非但沒享受運動帶來的好處，小腿反而不聽話地抽痛或抽筋變成大跛腳。究竟抽筋是怎麼回事？聽說喝運動飲料或吃香...

熱門新聞

農曆7月12星座禁忌曝光：射手不要亂跑 處女勿自言自語

分手6年女友嘆損失130萬…原因曝光 網友紛道喜：便宜了

輕颱「無花果」成形！ 東半部、南部小心午後大雨

4大超商全到齊！雙北500間7-ELEVEN率先上架foodpanda

醫材斷鏈1／東南亞疫情燒 台大醫院手套只夠到八月底

防檢舉魔人！ 交通部本周研商增設「黃虛線」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。