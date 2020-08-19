高溫上看36度！ 賴忠瑋：周末低壓槽影響易有雷雨

今天全台各地還是相當晴朗炎熱，天氣風險公司分析師賴忠瑋在「氣象主播賴忠瑋」臉書粉絲專頁表示，要留意西半部山區還是容易有午後雷陣雨，東部偶有局部零星短暫陣雨。預計各地中午高溫都可以達33到34度，北部則可以達到36度。

今天台灣主要還是在高壓邊緣的影響之下，吹東風到東南風為主，因此天氣相對較晴朗穩定。東半部是迎風面，偶而雲量偏多，有局部零星短暫陣雨，西半部是背風側，容易有沉降氣流，天氣更加晴朗炎熱，擴散條件也不好，空氣中的汙染物容易累積。

另外因為地表增溫速度快，加上氣流及地形的影響，新竹以南容易有午後雷陣雨發展起來的機會。

賴忠瑋說，預計這樣的天氣，可以持續到周五左右，周末北方的太平洋高壓將逐漸東退，對台灣的影響減少，取而代之的是南方的低壓槽，將逐漸北上影響台灣，影響台灣的風向也會轉為以偏南風到西南風為主，因此天氣會變得較不穩定，迎風面的中南部雲量偏多，容易有陣雨或雷雨，北部則容易有午後雷陣雨，而且下雨的範圍更大，雨勢也會更明顯。

他說，預計周末開始一周，台灣都是處在比較偏低壓影響的環境，相對較不穩定，也要特別留意南方是否有擾動或熱帶性低氣壓發展。