無花果逐漸遠離台灣 吳聖宇：要注意另一低壓擾動

天氣風險公司的天氣分析師吳聖宇在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉絲專頁表示，無花果颱風在強勢的太平洋高壓引導下，穩定且快速的趨向廣東西部沿岸，逐漸遠離台灣附近。

吳聖宇說，預估目前這個強勢的太平洋高壓還會影響到周五，未來3天台灣附近仍以偏東風到東南風為主，除了迎風面有些短暫陣雨之外，主要的降雨還是在背風面西半部的午後熱對流降雨，新竹以南到台南、高雄一帶山區都有機會出現，仍可能發生局部短時較大雨勢或大雷雨的情況，午後外出要留意。

另外，因為吹東風到東南風的關係，背風側在桃園到苗栗一帶容易有高溫出現的情況，高溫有機會達到36-37度，防曬防中暑要做好準備。

吳聖宇說，另一個要注意的是，目前在菲律賓東南方的低壓擾動，預估周末隨著太平洋高壓東退調整，菲律賓東南這個低壓擾動配合整個季風低壓槽北抬，將會趨向台灣以東。周末期間可能就會通過台灣以東繼續北上，會不會有發展增強的趨勢值得觀察。

他說，但是不論它是否發展為較強的系統，周末期間台灣附近都將逐漸陷入大範圍的季風低壓槽中，天氣將轉趨不穩定，大環境風向也會由東風、東南風轉變為偏南風到西南風，迎風面南台灣將有降雨出現，中北部的熱對流雷雨也會變得比較旺盛。

下周一之後，隨著台灣以東的低壓擾動繼續北上，台灣附近仍將持續位於季風低壓帶中，而且西南季風強度還有可能更強一些，迎風面中南部將持續會有下雨的機會，甚至不排除發生較大雨勢，北部、東半部的熱對流發展也將較為明顯。

預期這樣不穩定的天氣可能要延續好幾天，可能要等到接近下周末，太平洋高壓重新西伸增強之後，天氣才有機會趨於穩定下來。

他說，目前看起來從這個周末開始台灣的天氣將漸趨不穩定，下周台灣位於季風低壓槽內，看來是相當容易下雨的環境，而且低壓帶中還要留意是否有較顯著的擾動系統發展起來，天氣的變化很大，要多留意最新的天氣資訊。