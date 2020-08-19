菲東方熱擾動恐成颱 吳德榮：周六通過台灣東側

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天至周五西半部上半天晴朗、中午炎熱，最高溫約在35、36度左右，地理環境特殊的地點，有升至37度的機率，要注意防曬、防中暑。北部24至36度、中部24至36度、南部24至35度、東部23至36度。

大氣不穩定，午後山區有局部陣雨或雷雨，新竹以南部分平地受影響，有局部性大雷雨發生的機率。迎風面東半部及恆春半島多雲時晴、偶有局部短暫陣雨。

周六、周日水氣仍多；午後有局部陣雨或雷雨，應持續注意大雷雨，其他時間亦有局部短暫降雨的機率。下周一、周二轉西南風，水氣更多、更不穩定；降雨時間不限午後，各地有局部陣雨或雷雨，影響程度應持續觀察。

吳德榮說，今天凌晨2時中央氣象局路徑潛勢預測圖顯示，無花果颱風今天中午前後登陸廣東南部；登陸後受地形破壞，迅速減弱。

他說，菲律賓東方海面另有一熱帶擾動，緩慢發展中。最新歐洲及美國模式模擬顯示，此擾動未來有發展成颱的機率。歐洲模式模擬，周六通過台灣東側，周日在琉球海面附近；美國則較偏東。