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菲東方熱擾動恐成颱 吳德榮：周六通過台灣東側

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
吳德榮說，今天凌晨2時中央氣象局路徑潛勢預測圖顯示，無花果颱風今天中午前後登陸廣東南部；登陸後受地形破壞，迅速減弱。圖／取自氣象局網站
吳德榮說，今天凌晨2時中央氣象局路徑潛勢預測圖顯示，無花果颱風今天中午前後登陸廣東南部；登陸後受地形破壞，迅速減弱。圖／取自氣象局網站

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天至周五西半部上半天晴朗、中午炎熱，最高溫約在35、36度左右，地理環境特殊的地點，有升至37度的機率，要注意防曬、防中暑。北部24至36度、中部24至36度、南部24至35度、東部23至36度。

大氣不穩定，午後山區有局部陣雨或雷雨，新竹以南部分平地受影響，有局部性大雷雨發生的機率。迎風面東半部及恆春半島多雲時晴、偶有局部短暫陣雨。

周六、周日水氣仍多；午後有局部陣雨或雷雨，應持續注意大雷雨，其他時間亦有局部短暫降雨的機率。下周一、周二轉西南風，水氣更多、更不穩定；降雨時間不限午後，各地有局部陣雨或雷雨，影響程度應持續觀察。

吳德榮說，今天凌晨2時中央氣象局路徑潛勢預測圖顯示，無花果颱風今天中午前後登陸廣東南部；登陸後受地形破壞，迅速減弱。

他說，菲律賓東方海面另有一熱帶擾動，緩慢發展中。最新歐洲及美國模式模擬顯示，此擾動未來有發展成颱的機率。歐洲模式模擬，周六通過台灣東側，周日在琉球海面附近；美國則較偏東。

吳德榮說，台灣附近周五前低層是東南風，挾帶暖濕的空氣，周六、周日東南風轉變、水氣仍多，下周一逐漸轉西南風。而台灣附近大氣不穩定的程度，與擾動的路徑所引進西南風的強度有關，模式模擬有不確定性，應持續觀察。

菲律賓東方海面另有一熱帶擾動，緩慢發展中。最新歐洲（ECMWF）模式，模擬周六預測圖顯示，此擾動未來有發展成颱的機率。周六通過台灣東側，周日在琉球海面附近（紅虛線）；美國（GFS）模式模擬則較偏東（藍虛線）。圖／取自「三立準氣象．老大洩天機」
菲律賓東方海面另有一熱帶擾動，緩慢發展中。最新歐洲（ECMWF）模式，模擬周六預測圖顯示，此擾動未來有發展成颱的機率。周六通過台灣東側，周日在琉球海面附近（紅虛線）；美國（GFS）模式模擬則較偏東（藍虛線）。圖／取自「三立準氣象．老大洩天機」

吳德榮 大雷雨 廣東

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