貓纜9月推出各縣市優惠月 銅板價50元從頭搭到尾

暑假已過一半還在思考要去哪裡玩？ 貓空纜車9月起規畫全國民眾於各縣市專屬日期內，持身分相關證件搭乘貓纜，享有不限站數、每趟僅50元優惠票價；另外，台北捷運因應疫情解封及解疫新生活，也陸續推出「就想約你」系列活動，鼓勵民眾配合中央防疫措施安心出遊及從事戶外活動。

全國年滿65歲以上長者、6歲以上未滿12歲兒童、身心障礙者及設籍台北市民眾，不分平假日，只要出示身分證件後，進站搭乘貓纜可享有不限站數、每趟50元的票價優惠。

為吸引其他縣市民眾前往北市遊玩，貓纜優惠活動從北到南依序推出，9月1日至9月20日止，基隆市、新北市、桃園市、新竹縣（市）及苗栗縣民眾持身分相關證件可享有優惠。

10月為中部地區優惠月，地區包含台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣及嘉義縣（市）；11月為南部地區優惠月，台南市、高雄市及屏東縣民眾持身分證件可享優惠；宜蘭、花蓮、台東及外島地區民眾12月可享優惠。

台北捷運公司表示，貓纜現行票價為1站70元、2站100元、3站120元，即日起至今年年底止，規畫各縣市於不同日期享票價優惠活動。

民眾在所屬縣市優惠期間，持身分相關證件前往貓纜任一車站詢問處，購買優惠單程票１張，即享有當日不限站數、單趟只要50元的優惠價。

另外，北捷也陸續推出「就想約你」系列活動，包含常客優惠抽獎、北投會館運動營隊、背包客套裝行程、捷客小小體能王、捷客探索之旅、捷運商品優惠、搭捷運遊台北、音樂表演、街舞大賽等，相關資訊可至官網查詢。