縱管處在赤科山架攝影機 即時直播金針花況

花蓮金針花每年8、9月盛開，但上山一趟路途遙遠，花東縱谷國家風景區管理處為讓旅客得知第一手花況，特別在赤科山架設高解析度鏡頭，居高望遠可看到一片金針花海，即時影像也可知道山上天候、路況等訊息供民眾參考。

花蓮金針花季從8月1日起至9月13日止，分別在知名的玉里鎮赤科山、富里鄉六十石山，花蓮縣府統計玉里種植金針花約186公頃、富里鄉約167公頃，加起來是台灣種植面積最大，由於金針花是經濟作物，今年縣府預留花海面積約65公頃。

花東縱管處長郭振陵表示，2020年是台灣「脊梁山脈旅遊年」，赤科山、六十石山金針花季在台灣盛名已久，可惜過往常因花況、天候及路況不佳，讓遊客感到不便，因此加強服務，增設即時影像網路頻道，讓旅客都能透過直播鏡頭得知一探花況，也做好行前準備。

此次在赤科山架設高解析度鏡頭，搭配中華電信光纖網路直播「赤科山金針即時花況」，藉由180度的清晰實景，增加旅客到此一遊的意願，也即時傳達天候、花況等訊息。未來配合中華電信光纖環境完備，縱管處也會盡快開設六十石山即時花況頻道。

縱管處表示，由於赤科山幅員廣大，選景是採用「小瑞士」周圍景觀，透過鏡頭可看到近處山丘起伏、林木蓊鬱，遠處青天白雲遙遙相襯，金針花遍野讓人心曠神怡。民眾可連結至縱管處官網或至YouTube頻道觀看。