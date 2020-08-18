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家中蚊子最多角落前三名公開 在家DIY這桶滅蚊力MAX

聯合報 / 記者陳婕翎／台北即時報導
參與國衛院推動校園DIY誘殺桶推廣合作計畫的台南延平國中校長杜俊興也一同分享該校推動的校園自主誘殺桶調查現況與誘殺成果，現場由該校嗡嗡社學生們示範小型誘殺桶要如何DIY製作。記者陳婕翎／攝影
參與國衛院推動校園DIY誘殺桶推廣合作計畫的台南延平國中校長杜俊興也一同分享該校推動的校園自主誘殺桶調查現況與誘殺成果，現場由該校嗡嗡社學生們示範小型誘殺桶要如何DIY製作。記者陳婕翎／攝影

夏季是病媒蚊疾病流行季節，今年截至目前國內累積14例本土登革熱個案，雖比往年少，但威脅仍不可忽視。防蚊專家提醒，除做好「巡、倒、清、刷」，建議在家中蚊子最多角落浴室、廚房及客廳，擺設誘殺桶，可以達到一加一大於二的雙管齊下防蚊效果。

疾病管制署於今舉辦「預防登革熱做伙來誘殺桶DIY」宣導記者會，邀請國家衛生研究院國家蚊媒中心專家杜武俊分享蚊子誘殺桶作用、優點，並由台南市延平國中「嗡嗡社」學生現場教導製作方式，籲民眾藉誘殺桶來瞭解家中病媒蚊活動情形，主動清除室內、外孳生源。

「有遮陰濕度高的角落就是斑蚊喜歡的地方。」杜武俊說，根據國衛院過去曾於台南耗時三年，以擺設居家誘殺桶調查證實，埃及斑蚊及白線斑蚊等屈公病、登革熱病媒蚊，在室內誘蚊效果最好的角落是浴室、其次為廚房、客廳，臥房反而效果最差。

想做出更有效滅蚊神器，其實很簡單，只需準備2個手搖飲胖胖杯空瓶，切開其中一個套上紗網，再重疊塑膠瓶，杯內倒水，杯壁內黏蟲紙，蓋上黑盆，就能做出蚊子誘殺桶。

斑蚊習慣於吸血後二至三天尋覓可以產卵處，杜武俊說，斑蚊喜歡在有清水處生寶寶，甚至會將卵產在容器壁上，當斑蚊在誘殺桶產卵時，就可能不慎黏在杯壁，蚊卵則會附著在網上，不小心掉落水面孵化的成蚊，也會被困在誘殺桶內，永遠飛不出來。

杜武俊提醒，防蚊不能只靠誘殺桶，偏廢「巡、倒、清、刷」，他說，環境孳生源清除乾淨後，更能利用蚊子的習性，找不到產卵地點，斑蚊就會會到誘殺桶中，強調蚊子主要滋生在室外，所以居家誘殺桶放室內可能抓到的斑蚊少一點，「但勿以蚊少而不為，只要有放就能殺到。」

疾管署署長周志浩也呼籲，清除孳生源是防治蚊媒傳染病最根本的方法，暑假期間，提醒民眾於出遊前及大雨後立即澈底清理居家環境、消除孳生源，落實容器減量及「巡、倒、清、刷」，並搭配放置誘殺桶於居家環境，加強清除病媒蚊。

記者會現場由幼兒園小朋友帶來精彩的MV歌舞表演，希望藉由這支MV簡單易記的內容，提醒小朋友登革熱防治的要領，預防登革熱，從小做起。記者陳婕翎／攝影
記者會現場由幼兒園小朋友帶來精彩的MV歌舞表演，希望藉由這支MV簡單易記的內容，提醒小朋友登革熱防治的要領，預防登革熱，從小做起。記者陳婕翎／攝影
疾病管制署於今日舉辦「預防登革熱做伙來誘殺桶DIY」宣導記者會，邀請國家衛生研究院國家蚊媒中心專家杜武俊教授及台南市延平國民中學杜俊興校長分享蚊子誘殺桶作用、優點，並現場教導DIY製作方式。記者陳婕翎／攝影
疾病管制署於今日舉辦「預防登革熱做伙來誘殺桶DIY」宣導記者會，邀請國家衛生研究院國家蚊媒中心專家杜武俊教授及台南市延平國民中學杜俊興校長分享蚊子誘殺桶作用、優點，並現場教導DIY製作方式。記者陳婕翎／攝影

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