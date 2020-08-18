家中蚊子最多角落前三名公開 在家DIY這桶滅蚊力MAX

夏季是病媒蚊疾病流行季節，今年截至目前國內累積14例本土登革熱個案，雖比往年少，但威脅仍不可忽視。防蚊專家提醒，除做好「巡、倒、清、刷」，建議在家中蚊子最多角落浴室、廚房及客廳，擺設誘殺桶，可以達到一加一大於二的雙管齊下防蚊效果。

疾病管制署於今舉辦「預防登革熱做伙來誘殺桶DIY」宣導記者會，邀請國家衛生研究院國家蚊媒中心專家杜武俊分享蚊子誘殺桶作用、優點，並由台南市延平國中「嗡嗡社」學生現場教導製作方式，籲民眾藉誘殺桶來瞭解家中病媒蚊活動情形，主動清除室內、外孳生源。

「有遮陰濕度高的角落就是斑蚊喜歡的地方。」杜武俊說，根據國衛院過去曾於台南耗時三年，以擺設居家誘殺桶調查證實，埃及斑蚊及白線斑蚊等屈公病、登革熱病媒蚊，在室內誘蚊效果最好的角落是浴室、其次為廚房、客廳，臥房反而效果最差。

想做出更有效滅蚊神器，其實很簡單，只需準備2個手搖飲胖胖杯空瓶，切開其中一個套上紗網，再重疊塑膠瓶，杯內倒水，杯壁內黏蟲紙，蓋上黑盆，就能做出蚊子誘殺桶。

斑蚊習慣於吸血後二至三天尋覓可以產卵處，杜武俊說，斑蚊喜歡在有清水處生寶寶，甚至會將卵產在容器壁上，當斑蚊在誘殺桶產卵時，就可能不慎黏在杯壁，蚊卵則會附著在網上，不小心掉落水面孵化的成蚊，也會被困在誘殺桶內，永遠飛不出來。

杜武俊提醒，防蚊不能只靠誘殺桶，偏廢「巡、倒、清、刷」，他說，環境孳生源清除乾淨後，更能利用蚊子的習性，找不到產卵地點，斑蚊就會會到誘殺桶中，強調蚊子主要滋生在室外，所以居家誘殺桶放室內可能抓到的斑蚊少一點，「但勿以蚊少而不為，只要有放就能殺到。」