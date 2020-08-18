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海邊垂釣意外多 台中港近五年釀2死、7傷

聯合報 / 記者邱瓊玉／台北即時報導
根據交通部航港局統計，近五年來，光是在商港垂釣發生的意外事故就有18起，造成8死、8傷、2失蹤。圖／航港局提供
根據交通部航港局統計，近五年來，光是在商港垂釣發生的意外事故就有18起，造成8死、8傷、2失蹤。圖／航港局提供

海邊垂釣意外頻傳，根據交通部航港局統計，近五年來，光是在商港垂釣發生的意外事故就有18起，造成8死、8傷、2失蹤，其中又以台中港的意外最多，總計2死、7傷。航港局強調，已針對全國各商港劃設的14處釣點進行巡視及安全抽查，以確保民眾垂釣安全。

航港局表示，台中港北防坡堤是全台第一的釣魚示範區，由於魚種多元、漁貨豐富，自108年10月開放以來，已吸引超過5萬8千人次釣友前往垂釣。

航港局表示，已針對全台14處釣點進行巡視和抽查，包括現場警告標示、救生權及繩索等；另也塑造安全釣魚、愛護環境、保育海洋的運作模式。例如受託管理台中港北防波堤全段的台中市台灣釣魚人大聯盟協會，除維護現場環境安全外，還印製「友善釣魚認同卡」及「台中港友善釣魚資源永續手冊」，以力促釣友共同遵守有關安全與環境維護等規範。

航港局提醒，釣友在從事釣魚活動時，應遵守各項安全準則，例如穿著救生衣、防滑鞋等防護裝備，並隨時注意風浪及海氣象。

根據交通部航港局統計，近五年來，光是在商港垂釣發生的意外事故就有18起，造成8死、8傷、2失蹤。圖／航港局提供
根據交通部航港局統計，近五年來，光是在商港垂釣發生的意外事故就有18起，造成8死、8傷、2失蹤。圖／航港局提供

航港局 失蹤

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