疫情致台灣人口今年轉負成長 提前1年進入超高齡社會

國發會今公布「中華民國人口推估（2020至2070年）」報告，報告中指出，台灣總人口正式將於今年轉呈負成長，也就是出生數將低於死亡數，其中新冠肺炎疫情也是原因之一，且預估5年後、2025年我國將進入超高齡社會，比過去的推估提前1年。

國發會每2年根據最新戶籍人口、出生、死亡及遷徙等相關統計，辦理未來50年人口推估。其中這次的報告中指出，台灣人口出現三大改變。

第一，依據這次推估，總人口將於今（2020）年開始轉呈負成長，較前次推估提前2年，主要是因今年出生數將低於死亡數，人口開始呈現自然減少，且因國際遷徙為主的社會增加，今年以來受新冠肺炎疫情影響，將罕見呈現負值，無法彌補自然減少的人數。 第二，隨0歲至14歲幼年人口下降，加上我國醫療水準提升，國人壽命延長，65歲以上老年人口占比將相對提高，預估5年後、2025年我國將進入超高齡社會，也就是65歲人口占比超過20%，比前次推估提前1年。 第三，人口紅利期間延至2027年，比前次推估延長1年。人口紅利是指青壯年人口15歲至64歲，占總人口比重高於66.7%，工作年齡人口相對其他年齡層充沛，有利經濟發展。

國發會主委龔明鑫表示，為因應我國人口結構變遷趨勢，行政團隊已由提升生育率、強化勞動力結構、高齡化調適等三大面向著手，第一，落實「0至6歲國家一起養」政策，並由青年薪資、就業、住宅等多面向著手，建構完善生養環境；第二，強化育才與攬才，鼓勵中高齡就業，以充裕勞動力，並提升整體生產力；第三，因應高齡者多元需求，建構共融自主的高齡社會。考量我國人口少子高齡化趨勢將益趨嚴峻，各相關部會將落實推動現行政策，並研提強化創新作法，確保國家整體經濟動能與社會穩定發展。