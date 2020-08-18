被劈腿之痛 熟女突發極度胸痛成「心碎症候群」

情人節將至，但若不幸分手或吵架而難過至極、情緒過度刺激下，可能出現要命症狀。一名35歲女性，因節日前發現男朋友劈腿，大吵一架後隨即出現極度胸痛、喘不過氣情況，趕緊急診就醫，經心室造影顯示左心室底部過度收縮如章魚壺模樣，確診為俗稱「章魚壺心肌症」的心碎症候群，所幸給予藥物治療，目前已康復出院。

收治該女的萬芳醫院心臟內科主治醫師葉仲軒表示，「章魚壺心肌症」醫學上稱為「心碎症候群」，代表突發的壓力事件引發急性心衰竭問題。此俗稱由來為日本名，指患者心室攝影時，左心室底部過度收縮形狀像是章魚壺模樣（Takotsubo cardiomyopathy）而稱號。

葉仲軒說，現代人工作生活壓力大，若突發壓力事件、情緒極度悲傷時，引起交感神經活化，造成過多的兒茶酚胺，像是腎上腺素、多巴胺等釋放，導致心跳呼吸加快及血壓升高，發生急性心肌失能的情形；當下若不注意，會誘發呼吸衰竭或是心臟衰竭，嚴重者可能猝死。

他說，心碎症候群臨床上以成年較熟齡女性比例較高，且不算罕見，以萬芳醫院來說，一年約收治3、4名，或許因女性情緒波動容易較大所致。目前針對此症治療多以藥物、強心劑等支持性療法為主，加上適度休息即可康復，若情況嚴重者，則可能會使用葉克膜。

葉仲軒提醒民眾，心碎症候群在過度喜悅或悲傷時都可能發生，若在經過情緒刺激後八小時內有不舒服狀況，應就醫檢查，平時也可多做瑜珈或深度呼吸等來舒緩心情。