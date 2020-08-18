國旅大爆發遊客湧花東 花蓮違規超速取締量暴增

暑期花蓮湧入大量遊客，連超速罰單也暴增，上半年「測速王」測速照相桿位在花東縱谷台9線壽豐鄉豐田段，去年累積取締3437件，是縣內最多，今年累計至7月，取締件數就已高出近1倍。

花蓮縣警察局統計，位在台9線227公里北上路段、速限50公里的測速照相桿，去年累積取締3437件，是花蓮最多件，被封為「測速王」，而今年上半年統計數據，測速王仍是同一支，但數量已達6396件，較去年整年度累積量成長近1倍。

這支測速王位在台9線壽豐鄉豐田段，是往返花東必經道路，測速照相桿鄰近許多知名景點，包括以特殊建築外觀爆紅的山姆先生咖啡館，也有適合親子旅遊的新光兆豐休閒農場、立川漁場等景點。

花蓮縣警察局交通隊副隊長陳信成說，今年蘇花改通車後，台9線公里數重整，去年的豐田段測速王也往北移動至靠近豐田村一處紅綠燈前，調整後的公里數為台9線211公里處。

陳信成指出，豐田段測速王今年上半年累積取締件數暴增，多出近3000件，推測跟蘇花改通車後，民眾開車來訪花東比例增高，加上疫情期間出不了國，國旅首選花東，觀光客增加，違規件數也增加。

豐田村林姓居民說，壽豐鄉台9線道路筆直、寬敞，大多都是速限70公里，這支靠近村落前的測速照相桿速限只有50公里，保障居民出入安全，若用路人不注意就容易超速。