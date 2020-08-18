快訊

近期首艘美軍艦艇通過台灣海峽！ 兩岸艦艇監控中

聽新聞
test
0:00 / 0:00

防疫新措施 航港局：即日起船員檢測陰性就可搭機離境

聯合報 / 記者邱瓊玉／台北即時報導
交通部航港局今宣布，即日起，船員自港口入境後欲搭機離境，除了可採取原本居家檢疫14天後離境的方式外，也可以選擇到疾管署公告的醫療院所進行核酸檢測，只要採檢結果是陰性，就可儘速搭機離境。記者邱瓊玉／攝影
交通部航港局今宣布，即日起，船員自港口入境後欲搭機離境，除了可採取原本居家檢疫14天後離境的方式外，也可以選擇到疾管署公告的醫療院所進行核酸檢測，只要採檢結果是陰性，就可儘速搭機離境。記者邱瓊玉／攝影

新冠肺炎疫情持續升溫，包括香港、日本都傳出有船員確診案例。基於防疫考量，交通部航港局今宣布，即日起，船員自港口入境後欲搭機離境，除了可採取原本居家檢疫14天後離境的方式外，也可以選擇到疾管署公告的醫療院所進行核酸檢測，只要採檢結果是陰性，就可儘速搭機離境，原本入境後七日內需搭機離境，如今也縮短為3日。

航港局表示，現行可以申請入境的船員包括本國籍船員、台灣人投資經營的非本國籍船舶(俗稱權宜船)，以及來台交船者的外籍船員。從本月3日以來，已有14件申請案，其中10件檢測結果已出爐，皆為陰性，另有4件還在等待檢測結果中。

航港局表示，原本規定船員向移民署辦理臨時入境後，需要在防疫旅館檢疫，且入境時雖然進行核酸檢測，不過卻是在防疫旅館等待結果，檢測陰性就可以撤銷離境管制，不過一來一往約需7天時間。

航港局表示，即日起公布新措施，由業者提供入境名單，並安排集中檢疫所檢疫隔離，下船入境當天至指定院所完成檢測後，再到集中檢疫所等待檢疫結果，確認陰性就可以在入境後3天後搭機離境。

航港局強調，船員於等待採檢結果及搭機離境期間，務必遵守相關檢疫規則，離境時也須搭乘防疫車輛至機場搭機。隨著疫情的發展，後續也會持續滾動檢討相關防疫措施，以維護船員權益，並改善航商在疫情期間的營運負擔。

航港局 疫情 防疫旅館

延伸閱讀

自菲律賓返台個案妻子有症狀 將釐清是否感染

普篩只針對菲律賓入境者 邱淑媞：等於把潛在病例放回社區

日星共組商務泡泡 移工普篩可入境

黎巴嫩爆炸引發台灣港區硝酸銨問題 航港局9月將防災演練

相關新聞

15.6億中獎人要給60萬紅包？頭獎彩券行：還沒收到

威力彩上月27日開出今年最高單注頭獎15.62億元，共有2注，其中於竹山鎮大運發彩券行開出的中獎人已領獎，店員說，聽說女...

對流雲系發展旺盛 6縣市大雨特報

受到對流雲系發展旺盛，中央氣象局今天下午針對雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣及台東縣等6個縣市發布大雨特報，提醒民...

訂房網有空殼旅店？西門町傳旅宿糾紛 業者強迫「訂A房換價高B房」

一名網友上網發文抱怨，她與朋友日前在訂房網站下訂一間位於台北西門町的旅館6人房，確定收到「訂房確認通知」後便於計劃時間出發台北，不料卻發生一連串讓她相當傻眼的狀況。

影／情人節怎麼過？2020大稻埕情人煙火搶先看

七夕情人節即將到來，「2020大稻埕情人節」煙火秀將於8月22日晚間於大稻埕延平河濱公園登場，今年特別選在晚間20點20...

疫情致台灣人口今年轉負成長　提前1年進入超高齡社會

國發會今公布「中華民國人口推估（2020至2070年）」報告，報告中指出，台灣總人口正式將於今年轉呈負成長，也就是出生數...

被劈腿之痛 熟女突發極度胸痛成「心碎症候群」

情人節將至，但若不幸分手或吵架而難過至極、情緒過度刺激下，可能出現要命症狀。一名35歲女性，因節日前發現男朋友劈腿，大吵...

防疫新措施 航港局：即日起船員檢測陰性就可搭機離境

新冠肺炎疫情持續升溫，包括香港、日本都傳出有船員確診案例。基於防疫考量，交通部航港局今宣布，即日起，船員自港口入境後欲搭...

公路總局重啟花東快可行性評估 建不建最快2年後揭曉

交通部公路總局局長許鉦漳今天證實公路總局已重啟興建花東快速道路可行性效益評估，目前效益評估標案1700萬元已上網公告，若...

台日觀光線上會議今登場 為疫後旅遊超前部署

新冠肺炎持續延燒，各國邊境管制再度趨於保守，為了提前部署疫後國際旅遊市場，交通部觀光局繼6月底與日本三重縣鈴木英敬知事線...

影／雞場主人捕獲石虎不知如何通報 議員協助完成野放

苗栗縣銅鑼鄉一處養雞場最近有石虎入侵並被捕獲，但雞場主人不知通報程序，透過縣議員黃芳椿協助通報後，石虎已平安放回野外；縣...

防檢舉魔人！ 交通部本周研商增設「黃虛線」

民眾檢舉交通違規逐年攀升，今年上半年檢舉量就高達273萬多件，有人甚至在家門口臨停放家人下車，都遭行車記錄器檢舉。為此，...

慈濟清水日照中心成立 81歲阿嬤到長照據點重拾笑容

慈濟基金會長照推展中心「清水日照中心」今天在慈濟清水靜思堂開幕，發表「電子聯絡簿」app應用程式，透過專用手機軟體E化守...

熱門新聞

「無花果」颱風最快今晚生成 東部、南部小心大雨

誠品書店也要賣口罩了！18日開賣週拋型醫用口罩

580元吃老乾杯！12款午間套餐 一次吃「燒肉＋釜飯」

輕颱「無花果」成形！ 東半部、南部小心午後大雨

分手6年女友嘆損失130萬…原因曝光 網友紛道喜：便宜了

4大超商全到齊！雙北500間7-ELEVEN率先上架foodpanda

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。