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公路總局重啟花東快可行性評估 建不建最快2年後揭曉

聯合報 / 記者羅紹平／台東縣即時報導
因值暑假且台東舉辦熱氣球嘉年華，台9線往鹿野高台進入池上鄉、關山鎮、鹿野鄉、卑南鄉的市區路段，就連平日也塞車。記者羅紹平／攝影
因值暑假且台東舉辦熱氣球嘉年華，台9線往鹿野高台進入池上鄉、關山鎮、鹿野鄉、卑南鄉的市區路段，就連平日也塞車。記者羅紹平／攝影

交通部公路總局局長許鉦漳今天證實公路總局已重啟興建花東快速道路可行性效益評估，目前效益評估標案1700萬元已上網公告，若順利發包，評估期間為720天，花東快速道路建不建要等評估報告出來，才能決定。即建不建花東快，最後兩年後揭曉。

許鉦漳今天上午到台東縣主持卑南鄉偏遠部落「幸福小黃公車」通車典禮，會後接受媒體訪問時，作了上述表示。

許受訪表示，因應最近花東地區觀光興盛的交通需求，且在民意不斷反映及爭取下，公路總局正重啟新建花東快速道路的效益評估。

許鉦漳說，顧問公司進行可行性效益評估時，會針對花東快路線怎麼走提出不同方案，再評估每一個方案的益本比多少，政府任何公共工程益本比都要在1以上，未達1就不會做，重啟花東快可行性效益評估，不代表花東快會做，一切要等效益評估報告出來再決定。

公路總局105年完成的初步規畫，花東快路線在花東縱谷間與台9線平行，從花蓮太魯閣橋南端到台東市北邊，長約160公里，其中有一路段可做戰備跑道，全線規畫設14處交流道，速限設計為100公里，包含設計、環評、用地取得，經費超過800億元，但因106年年中完成的可行性效益評估，因益本比最大只有0.53，效益太低，花東快計畫因而擱置。

不過，公路總局統計資料顯示，蘇花改通車前，蘇花公路平日平均車流量為6862輛，假日為8044輛，連續假日達1萬6609輛；蘇花改今年1月6日全線通車後，截至6月30日止，平日、假日車流量都暴增；平日流量為1萬2224輛，假日為1萬4612輛，連續假日更達2萬1713輛。

考量區域均衡發展，強化東部交通建設，且近年花東觀光興盛，發展快速，人潮與車流增多，且台九線仍有些路段是2線道，特別進入鄉鎮市區路段一到假日就塞爆，立法院去年底也要求交通部重啟花東快的可行性評估。

許鉦漳強調，影響效益評估的因素很多，公路總局正持續進行台9線拓寬工程，未來台9線花蓮到台東全線都是四線道，加上花東鐵路運能已提升，也是影響花東快可行性效益評估的因素。

台東 蘇花改

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