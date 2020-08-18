台日觀光線上會議今登場 為疫後旅遊超前部署

新冠肺炎持續延燒，各國邊境管制再度趨於保守，為了提前部署疫後國際旅遊市場，交通部觀光局繼6月底與日本三重縣鈴木英敬知事線上會談後，交通部觀光局長張錫聰今天再和台灣觀光協會葉菊蘭會長，與日本香川縣濱田惠造知事進行線上三方會談，針對未來邊境開放的合作交流交換意見。

觀光局表示，台灣、日本互為重要國際旅遊市場夥伴，2019年互訪規模達708萬人次，居全市場之冠，這次對談的香川縣向與台灣互動頻繁，台灣也是該縣inbound旅遊的最大客源市場。

張錫聰也在會中感謝香川縣為了線上會議錄製的問候影片，並歡迎明年台灣燈會繼續來台展燈，全力推進「台日共好」目標；葉菊蘭則表示。台灣防疫措施良好，很多展覽、會議等已經恢復舉辦，國內旅遊更是蓬勃旺盛，也期盼雙方合作交流更加緊密，共同為疫後旅遊型態轉變做好準備。

觀光局表示，為因應疫情發展，採「防疫踩線旅遊」、「安心旅遊」及「國際行銷推廣」等三階段布局，目前國內旅遊漸收成效，且發展出如搭乘郵輪跳島旅遊等新旅遊模式。7月中旬召開「2020駐外辦事處行銷推廣研討線上會議」，積極落實各項數位、網路宣傳與行銷工作，後續將持續配合疫情指揮中心防疫政策，調整國際入境旅遊推廣期程，好在邊境開放後，全力拓展國際客源市場。