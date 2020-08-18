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影／雞場主人捕獲石虎不知如何通報 議員協助完成野放
苗栗縣銅鑼鄉一處養雞場最近有石虎入侵並被捕獲，但雞場主人不知通報程序，透過縣議員黃芳椿協助通報後，石虎已平安放回野外；縣府農業處指出，在雞場被捕獲的約是1歲至1歲半的公石虎，除了有 點脫水，沒有其他健康問題，鄉親如遇到不明動物入侵養禽場域，請向農業處自然生態保育科通報，會有專人服務，請民眾安心加入友善石虎生態服務給付試辦計畫，共同維護美好生態。
農業處指出，這隻石虎早在8月7日就被養雞場捕獲，但雞場主人不知道要向誰通報，縣府是經縣議員黃芳椿議員通報而得知，趕往檢視處理，這隻石虎個體消瘦有輕微脫水現象，獸醫師在麻醉過程中為牠輸液補充水分，並進行其他健康檢查，確認都正常，在牠甦醒後隨即野放，這隻石虎能平安回到野外，要感謝雞場主人對石虎的友善及黃芳椿議員的關心。
農業處自然生態保育科表示，苗栗縣是石虎出沒熱區，其他野生動物或流浪貓犬也會獵捕家禽，為化解報復傷害輪迴，且讓受害養禽戶得到具補償性質的獎勵金以減少損失，縣府已連續2年推動友善石虎生態服務給付試辦計畫，公告受理縣內各地石虎入侵家禽場域通報獎勵，只要縣內放養家禽場域，如有疑似石虎、動物入侵危害家禽，不危害石虎生命立即通報縣府處理者，經勘察有危害事證，在危害動物未明前先發給3000元獎勵金；如經評估後續有架設相機監測必要，願配合監測者在3個月內拍到石虎出現，將再核發1萬元獎勵金。
這隻石虎經縣府委託的服務團隊釋放後，服務團隊也協助養禽場域主人申請參加友善石虎生態服務給付試辦計畫，除獎勵金，還可藉由自動照相機取樣結果，提供防治建議保護家禽，鄉親如發現不明動物入侵養禽場域，請向縣府農業處自然生態保育科037-558216或1999通報，由專人提供服務。
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