影／雞場主人捕獲石虎不知如何通報 議員協助完成野放

苗栗縣銅鑼鄉一處養雞場最近有石虎入侵並被捕獲，但雞場主人不知通報程序，透過縣議員黃芳椿協助通報後，石虎已平安放回野外；縣府農業處指出，在雞場被捕獲的約是1歲至1歲半的公石虎，除了有 點脫水，沒有其他健康問題，鄉親如遇到不明動物入侵養禽場域，請向農業處自然生態保育科通報，會有專人服務，請民眾安心加入友善石虎生態服務給付試辦計畫，共同維護美好生態。

農業處指出，這隻石虎早在8月7日就被養雞場捕獲，但雞場主人不知道要向誰通報，縣府是經縣議員黃芳椿議員通報而得知，趕往檢視處理，這隻石虎個體消瘦有輕微脫水現象，獸醫師在麻醉過程中為牠輸液補充水分，並進行其他健康檢查，確認都正常，在牠甦醒後隨即野放，這隻石虎能平安回到野外，要感謝雞場主人對石虎的友善及黃芳椿議員的關心。

農業處自然生態保育科表示，苗栗縣是石虎出沒熱區，其他野生動物或流浪貓犬也會獵捕家禽，為化解報復傷害輪迴，且讓受害養禽戶得到具補償性質的獎勵金以減少損失，縣府已連續2年推動友善石虎生態服務給付試辦計畫，公告受理縣內各地石虎入侵家禽場域通報獎勵，只要縣內放養家禽場域，如有疑似石虎、動物入侵危害家禽，不危害石虎生命立即通報縣府處理者，經勘察有危害事證，在危害動物未明前先發給3000元獎勵金；如經評估後續有架設相機監測必要，願配合監測者在3個月內拍到石虎出現，將再核發1萬元獎勵金。