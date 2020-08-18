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防檢舉魔人！ 交通部本周研商增設「黃虛線」

聯合報 / 記者邱瓊玉／台北即時報導
北市府向交通部提案修法，希望在紅線、黃線以外，新增設「黃虛線」，也就是將原本的黃線管制時間放寬為24小時不受限。記者邱瓊玉／翻攝
北市府向交通部提案修法，希望在紅線、黃線以外，新增設「黃虛線」，也就是將原本的黃線管制時間放寬為24小時不受限。記者邱瓊玉／翻攝

民眾檢舉交通違規逐年攀升，今年上半年檢舉量就高達273萬多件，有人甚至在家門口臨停放家人下車，都遭行車記錄器檢舉。為此，北市府向交通部提案修法，希望在紅線、黃線以外，新增設「黃虛線」，也就是將原本的黃線管制時間放寬為24小時不受限；換句話說，民眾若停靠在「黃虛線」上，將可全日臨時3分鐘上下車，不用吃紅單。

對此，交通部表示，預計本周四邀集各縣市開會聽取意見，是否要修法、怎麼劃設，都先等開會搜集意見後再來討論。

實際近來隨著智慧型手機、行車記錄器普及，不僅出現鄰居互相檢舉違規停車，還有人不滿遭檢舉開單，索性自己化身檢舉魔人，「瘋狂檢舉」報復等情形。根據警政署統計，去年交通檢舉案件高達391萬多件，有人一年檢舉1.5件之多，平均每天要檢舉40多件。

北市府交工處表示，根據現行規定，紅線是全天候禁止停車，黃線則是規定每天上午7時到晚間8時禁止停車，但可臨停上下客、裝卸物品，時間不得超過3分鐘，超過者就可開單取締。

不過交工處表示，北市許多住宅區巷弄，因為繪製標線型人行道，所以劃設紅線，導致連停車都無法，若要改成黃線，又有臨時時間限制，即便可以透過立牌方式「放寬」，但巷弄內不一定有地方設置標誌牌，因此想要透過黃虛線的方式，放寬黃線的時間管制規定。

對於有民眾認為，黃虛線可能不夠明顯，若真的上路容易導致誤會。交工處強調，這只是提案，至於「線」要畫成什麼顏色，大家可以一起討論，重點在於讓地方政府可以視當地需求，適時放寬黃線的管制時間規定。

北市 行車記錄器 人行道

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