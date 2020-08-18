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慈濟清水日照中心成立 81歲阿嬤到長照據點重拾笑容

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
81歲何林美(右)在慈濟長照據點找回笑容，讓兒子更放心。圖／慈濟基金會提供
81歲何林美(右)在慈濟長照據點找回笑容，讓兒子更放心。圖／慈濟基金會提供

慈濟基金會長照推展中心「清水日照中心」今天在慈濟清水靜思堂開幕，發表「電子聯絡簿」app應用程式，透過專用手機軟體E化守護升級，讓散居各地的家人透過此軟體，隨時可知道長輩活動與健康情形。

清水日照中心是台中市清水區第一個日照 中心 ，是慈濟基金會成立的第二個日照中心，靜思精舍法師今天也參加開幕儀式，台中市議會副議長顏莉敏、立委楊瓊瓔與台中市衛生局副局長陳南松等人到場祝福。

慈濟基金會長照推展中心召集人林碧玉表示，清水是證嚴法師出生的地方，清水日間照顧中心就在清水靜思堂，清水區五權路267-2號，希望就近照顧有需要的社區長輩，讓家屬安心，回饋故鄉。

林碧玉說，長輩生活化照顧最重要，應用復健技巧，促進肌耐力，心靈上學習證嚴法師的法，讓長輩心中有愛，也有未來生命的價值與依歸對象，像81歲的何林美，5年前喪夫，走不出來，到慈濟長照據點接受服務，才揮別憂鬱，他的兒子看到媽媽重拾笑容，放下心中重擔。

今天的開幕儀式發表首次運用在慈濟長照機構的「電子聯絡簿」app，慈濟基金會長照推展中心副召集人莊淑婷表示，電子聯絡簿每天更新長輩相關飲食、午睡、活動及心跳、血壓等健康指數，方便記錄，利於長期統計，歸納出整體變化，所有子女不論散居何處都可以下載加入，共同關心長輩健康，讓老人家得到即時問候。

電子聯絡簿應用程式不必擔心紙本丟失、損壞，可貼心提供照服員與家屬雙方意見溝通註記，增進照顧品質，可望成為家人與家人、慈濟日間照顧中心與長輩家人溝通的橋樑。

莊淑婷人說，除了「電子聯絡簿」App，清水日照中心各項課程設計基於預防重於治療理念，除了以慈濟人文涵養長者大愛情懷，結合四季節氣及地方產業特色，貼近老人家生命軌跡，讓他們遠離失智，還安排園藝種植蔬菜活動，透過動手參與活絡筋骨，重拾田園樂趣。

慈濟基金會長照推展中心「清水日照中心」，今天在慈濟清水靜思堂開幕。圖／慈濟基金會提供
慈濟基金會長照推展中心「清水日照中心」，今天在慈濟清水靜思堂開幕。圖／慈濟基金會提供

慈濟 長照 聯絡簿

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