疫情期間易焦躁 染疫者常精神錯亂

疫情期間人們心理狀況惡化逾6成，感染新冠肺炎者情商更會下降！關注心理健康的慈善組織Mind調查，原本就有精神問題的人，疫情期間有65%的比例狀況惡化。約翰霍普金斯大學指出，染疫者因歷經急性呼吸窘迫症候群，血氧成份短缺，生理上比之前更容易精神錯亂。

精神狀況惡化

根據《歐洲新聞台》報導，21歲的艾蜜莉患有嚴重的厭食症，13歲起定期就診的她狀況有所好轉，近期因為疫情無法受醫生親自醫治而惡化。她說：「我有一個禮拜都躺在床上沒進食，也沒見到任何人，感覺像是厭食症又找上了我。」

多位名人包括喜劇演員德拉希尼、懷特及部落客艾許莉都表示，疫情期間無法實體演出，使他們感到沒有價值，且日漸絕望。專家表示，歐洲疫情再度襲捲，對於民眾的心理健康狀況非常不利。心理治療師巴里克說：「防疫使我們逐漸失去身為人的感覺。」

他表示，現實中的互動複雜且真實，視訊對話並沒有辦法提供人類需要的親密感。關注心理健康問題的慈善組織Mind調查指出，原本就有精神問題的人，疫情期間有65%的比例狀況惡化，倫敦大學研究中心也顯示，女性在疫情期間深受焦慮及沮喪感所苦，而男性則是遭到孤寂感侵襲。

染疫者易精神錯亂

致力於解決躁鬱症的地方團體則表示，其社群中有高達1/3的人增加自殺的念頭。心理師伊娃說：「社會氛圍充滿不確定性、不可預測及不可控的程度都對許多人造成心理壓力。」據《全球之聲》報導，疫情不僅讓心理健康容易惡化，感染過新冠肺炎的人情緒也可能較未患病前不穩。

約翰霍普金斯大學指出，歷經急性呼吸窘迫症候群的人因為血氧成份曾短缺，即便痊癒也比之前更容易出現精神錯亂的狀態，大腦的注意力及處理資訊的速度也會下滑。

尼加拉瓜心理學家克魯茲則提醒，許多人經歷精神問題而不自知，每個人都應該要有病識感。「現在比以往任何時刻都還重要，我們必須就每個人的身心健康進行這些討論，並擺脫舊有的觀念，例如瘋了才會去看心理醫生。」

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