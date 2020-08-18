綠委籲修正「文化藝術獎助條例」吸引外國拍賣市場轉台

民進黨立委今出席「台灣藝術文化推廣圈」成立大會，並強調文化部將推動「文化藝術獎助條例」修正草案，預估立法院下會期處理，將對藝術品拍賣實行分離課稅，拍賣所得不再併入畫家個人綜合所得稅。

民進黨立委何志偉、洪申翰、許智傑、范雲及林楚茵今共同出席「台灣藝術文化推廣圈」成立大會，邀集文化部藝術發展司，期盼為台灣本土藝術共同盡一份心力。

何志偉指出，台灣藝術文化推廣圈設立的目的，最主要是為了協助本土藝術文化與藝術家的發展，促進我國多元藝術文化素養，提升政府與國人對藝術教育的重視，增進藝術教育的品質，以及活絡與永續經營台灣藝術品市場。

林楚茵表示，樂見財政部與文化部著手規劃藝術品交易分離課稅的法規環境，並指出藝術品拍賣不只是買賣雙方的事，更是一個產業鏈，有必要凸顯台灣的優勢，也讓相關專業的年輕人能發揮所長。

許智傑則表示，因應香港局勢發展，勢必有一些產業會外移，希望台灣能夠抓住機會，而高雄港在藝術品的拍賣、存放都相當有潛力。

文化部藝術發展司司長張書豹指出，「文化藝術獎助條例」修正草案這次有最大的機會成功。同時也強調，要和財政部精準了解稅式計算、洗錢防制，並且和大眾充分溝通。

何志偉也表示，文化部將推動文化藝術獎助條例修正草案，預估下會期立法院會進行處理，對藝術品拍賣實行分離課稅，拍賣所得不再併入畫家個人綜合所得稅，期望將過去其它國家或地區的拍賣市場，能夠盡可能的轉移至台灣，例如香港每年440億產值的拍賣市場，期待能至少引進一半回台灣。