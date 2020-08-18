15.6億中獎人要給60萬紅包？頭獎彩券行：還沒收到

威力彩上月27日開出今年最高單注頭獎15.62億元，共有2注，其中於竹山鎮大運發彩券行開出的中獎人已領獎，店員說，聽說女得獎人捐1000萬做公益，還要給彩券行60萬元紅包，有聽說但還沒收到，不過很高興店長有意將紅包拿來分給大家當獎金。

竹山鎮大運發彩券行店面就在紫南宮最著名的七星級廁所正前方，近來每天數百遊覽車從這裡載送遊客進出，大多香客不只來廟裡拜拜或借發財金，因此不少人選在此處購買彩券，希望借神氣求個好手氣。

店家說，暑假起，每天來紫南宮的人潮成長很多，開獎當天受高額獎金的趨使下，包牌、買彩券的人來來去去太多了，業績比六月以前成長50%，實在記不得當天簽中頭獎的L小姐長相，看新聞才知道L小姐有意給店家包60萬的紅包。

不少香客還透露中獎方程式，先到「金筍迎客」七星級廁所洗洗手，再去紫南宮廟拜拜求土地公保庇，接下來就是求發財金後，摸摸金雞求財氣，之後便到彩券行買彩券，希望能仿效L小姐的途徑，沾沾發財好運氣。

紫南宮主委莊秋安並說，中獎人應該是土地公有保佑，也可能是來廟裡樂捐後，才會好心有好報，恭喜中獎人也希望能拿出一些錢出來做好事，不辜負土地公的美意；不過來紫南宮拜拜的人明顯增加，平日以公有停車場和廟門口前的私人停車場來看，常常一位難求外，大型遊覽車停車場，更是排得滿滿的，大家都是來拜拜買彩券。