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訂房網有空殼旅店？西門町傳旅宿糾紛 業者強迫「訂A房換價高B房」

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友在常見的訂房網站下訂北市一間旅館，沒想到竟是「幽靈旅館」。圖片來源／ingimage
一名網友在常見的訂房網站下訂北市一間旅館，沒想到竟是「幽靈旅館」。圖片來源／ingimage

一名網友上網發文抱怨，她與朋友日前在訂房網站下訂一間位於台北西門町的旅館6人房，確定收到「訂房確認通知」後便於計劃時間出發台北，不料卻發生一連串讓她相當傻眼的狀況。

原PO在PTT八卦板發文分享到，當時，原PO一行人抵達訂房網站上提供的住址後，透過大門管理員連絡到旅店業者，沒想到旅店業者竟表示沒有收到原PO的訂單，更表示「沒有經營這間旅店」，原PO只好再依訂房網站提供的電話連繫到「業者阿姨」，這位業者阿姨竟然還相當訝異的問「你怎麼會知道我的電話」，這讓原PO非常生氣。

業者阿姨表示，原本的地址真的沒有房間，可以先帶他們去新大樓，但現在只剩下「8人房」，還需要再加收原本訂價一倍的價格，這時原PO告知業者阿姨，由於已超過無法免費取消的時間，無論是否有入住都會被扣款，因此想要先取消原本的訂單，但業者阿姨卻不斷勸說，要求原PO不要取消訂單，還強調不會扣款。

原PO說，當時業者阿姨堅稱沒有收到訂房網站的訂單，交談過程中還找來一位「一問三不知」的年輕人幫忙溝通，年輕人再打電話給疑似負責人求助，對方反應竟是非常激動的要求「如果沒有要住的話，請原PO一行人直接離開」，原PO對於這樣的處理結果相當不滿，事後也報警求助，但警方表示不受理此類案件，最後也不了之。

原PO一行人只好另尋新房間入住，等隔天再向訂房網站與台北觀傳局投訴。事後，原PO補充，訂房網站目前先行成立個案持續追查，也確認不會從原PO的信用卡扣款，而原PO也已北市觀傳局檢舉該旅館可能以合法途徑掩飾非法營業的日租套房，目前也已成立個案持續追蹤。

此文一出，不少網友直言「訂A房帶去B房，然後價格調高的意思嗎？」、「幫高調」、「訂房網也會訂到這種消失的旅館？！」、「幫高調！這樣搞壞了人家旅遊好心情」、「看起來是假裝沒有房間，想提高價錢讓你們住非法的？」、「這種釣魚老害很多，以前找租房也碰過類似的情況」。

訂房 北市 西門町

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