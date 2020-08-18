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台76線延伸工程動工 林佳龍：盼為地方帶來觀光人潮

聯合報 / 記者邱瓊玉／台北即時報導
歷時13年規劃設計和評估，東西向快速道路台76線延伸工程昨天動土。交通部長林佳龍也在臉書上表示，讓台76線快速道路往西延伸21公里，銜接到台61線，為地方帶來觀光人潮。圖／擷取自林佳龍臉書
歷時13年規劃設計和評估，東西向快速道路台76線延伸工程昨天動土。交通部長林佳龍也在臉書上表示，讓台76線快速道路往西延伸21公里，銜接到台61線，為地方帶來觀光人潮。圖／擷取自林佳龍臉書

歷時13年規劃設計和評估，東西向快速道路台76線延伸工程昨天動土。交通部長林佳龍也在臉書上表示，讓台76線快速道路往西延伸21公里，銜接到台61線，為地方帶來觀光人潮。

林佳龍表示，彰化西南角過去交通網絡並不成熟，風頭水尾，限縮了地方的發展。去年底我們完成台61線(西濱快)芳苑到大城段，南來北往更加方便。今年我們再進一步，讓台76線快速道路往西延伸21公里，銜接到台61線。

林佳龍說，交通是帶動國土均衡發展的關鍵，而道路不能只有線型，更要連成網，才能創造更大效益。台灣西部縱向高快速道路有國1、國3、台61，橫向則有12條，目前僅台76線與台72線沒有與台61連結，如今台76延伸動土，台72線也已在可行性評估中，中央地方會積極合作，加速來落實。

林佳龍表示，彰化過去一年多來，無論鐵路高架化、高鐵串連台鐵集集支線、台中捷運綠線延伸彰化及公路網，都有相當大的進展；彰化的願景將越來越明朗，進步值得期待。

東西向快速道路台76線台19線以西延伸工程，路堤工程約11.6公里，橋梁工程約9.3公里，全長21公里，分為四個標案，計畫總經費達139.9億元，沿線設置縣道148、新水、台19等3處交流道，預計2025年底完工。

此外，串連台61線西濱快速道路的曾文溪景觀大橋，預計2026年完工，地方人士爭取台61線延伸到安南、安平、南區再通往高雄，兼作台南市西外環公路，除了解決塞車問題，也增加交通效益，不過由於通行路段涉及台江國家公園敏感地區，公路總局表示，會再做可行性研究。

林佳龍 塞車

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