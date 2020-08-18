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影／苗醫啟用數位心導管儀 院方：心血管治療里程碑

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
衛福部苗栗醫院斥資4千萬購置新型德國西門子「高解析雙光子能量數位心導管儀，上午熱鬧啟用。記者胡蓬生／攝影
衛福部苗栗醫院斥資4千萬購置新型德國西門子「高解析雙光子能量數位心導管儀，上午熱鬧啟用。記者胡蓬生／攝影

衛生福利部苗栗醫院為加強爭取心臟疾病的搶救黃金時間，斥資近4千萬購置新型德國西門子「高解析雙光子能量數位心導管儀」，希望使心臟疾病治療更精準，造福苗栗鄉親，啟用儀式上午舉行，院方強調這套儀器與醫學中心設備同級，苗栗地區心臟血管疾病治療邁向新的里程碑。

苗栗醫院心臟血管中心主任蔡貴嶔表示，新裝設的高解析雙光子能量數位心導管儀，能提供比過去機型更高的解析畫質，並能降低病人所接受的輻射劑量，配合新型雙光子能量數位心導管儀，院方同時引進苗栗唯一的「血管內超音波」及「血流儲備分數」，提供更優質的心臟疾病治療。

蔡貴嶔指出，血管狹窄原因有很多，「血管內超音波」能將超音波導線伸入心臟血管，檢視支架與血管貼合程度，判定血管那邊狹窄，以及狹窄的比例，可更準確掌握血管狹窄狀況，再選擇後續最佳治療方式，「血流儲備分數」能多提供心臟血管狹窄的數據供醫師參考，可減少不必要的支架置放。另外院方新購的「光纖主動脈氣球幫浦」能更精準且即時輔助病人血行動力，減少病人心臟負擔，有助提升病人安然度過危急時刻的機會。

苗醫院長李明輝表示，心臟疾病是國人十大死因第2名，急性心肌梗塞是其中最快、最來不及救援的疾病，掌握搶救時間是減少心梗死亡率的關鍵；目前苗栗醫院與醫學中心合作成立急性冠心症團隊，提供全年24小時不打烊服務，並致力降低打通血管的時間，今年平均打通血管時間僅需56分鐘，遠低於國際建議的90分鐘。

他表示，苗醫將研擬與苗栗縣消防局建置發展「到院前心電圖系統」，期盼未來救護車第一時間趕到事發現場時，就能立即執行心電圖並上傳至苗醫由醫師判讀，可及早啟動急性冠心症救治機制，進而降低打通血管的時間，減少病人的死亡率；特別提醒民眾，如有心肌梗塞前兆「胸痛、呼吸喘、暈眩、心悸」等不適症狀，第一時間就要聯繫119救護車送醫，不要自行駕車前往，避免途中病況改變徒增危險。

上午數位心導管儀啟用儀式，苗栗縣長徐耀昌、立委徐志榮、苗栗市長邱鎮軍、醫師公會理事長吳順國、衛生局長張蕊仙、消防局副局長匡夢麟及多名縣議員、里長與會共同見證；77歲苗栗鄉親溫先生日前因胸口悶痛不適就醫，經苗醫及時確診為急性心肌梗塞，緊急救治挽回性命並康復出院，上午特別出席獻花向醫療團隊表達感謝。

衛福部苗栗醫院斥資4千萬購置新型德國西門子「高解析雙光子能量數位心導管儀，上午熱鬧啟用。記者胡蓬生／攝影
衛福部苗栗醫院斥資4千萬購置新型德國西門子「高解析雙光子能量數位心導管儀，上午熱鬧啟用。記者胡蓬生／攝影
衛福部苗栗醫院斥資4千萬購置新型德國西門子「高解析雙光子能量數位心導管儀，上午熱鬧啟用。記者胡蓬生／攝影
衛福部苗栗醫院斥資4千萬購置新型德國西門子「高解析雙光子能量數位心導管儀，上午熱鬧啟用。記者胡蓬生／攝影
衛福部苗栗醫院斥資4千萬購置新型「高解析雙光子能量數位心導管儀，上午啟用，縣長徐耀昌、立委徐志榮等人共同揭幕。記者胡蓬生／攝影
衛福部苗栗醫院斥資4千萬購置新型「高解析雙光子能量數位心導管儀，上午啟用，縣長徐耀昌、立委徐志榮等人共同揭幕。記者胡蓬生／攝影
苗栗醫院斥資4千萬元購置的「高解析雙光子能量數位心導管儀啟用，77歲溫姓鄉親日前急性心肌梗塞被苗醫團隊搶救康復，特別到場獻花致意。記者胡蓬生／攝影
苗栗醫院斥資4千萬元購置的「高解析雙光子能量數位心導管儀啟用，77歲溫姓鄉親日前急性心肌梗塞被苗醫團隊搶救康復，特別到場獻花致意。記者胡蓬生／攝影

心肌梗塞 醫師 衛生局

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