逛夜市聰明挑食 糖尿病友也能健康吃

台灣的夜市小吃價廉物美，讓人不小心就一攤吃過一攤，成為高醣、高熱量的健康地雷，慢性病人尤其應該謹慎挑選與節制。聯新國際醫院糖飛病友會舉辦「外食聰明選」活動，將夜市美食搬到會場，由營養師指導糖尿病友精挑細選，品嚐美食也能顧健康。

活動現場的炒米粉、魯蛋、滷味等小吃通通「呷免錢」，但是大家不敢任意夾，就怕熱量超標爆表。聯新國際醫院營養科營養師黃莉婷說，糖尿病患最常抱怨「這個不能吃，那個不能吃」，事實上只要做好血糖控制，仍然可以享受美食。

黃莉婷指出，飲食控制是所有糖尿病治療的基礎，應注意食物的選擇與分量的控制，再搭配不同食物來攝取完整營養素，就可以健康吃夜市。六大類食物主要會影響到血糖的是全穀雜糧類、水果類和乳品類，因此外食的選擇，首先要瞭解一餐攝取醣類的總量，做好控制不過量。

以成年男性一餐攝取600大卡、女性500大卡為例，男生1餐的醣量不超過75公克，大約是1碗普通碗白飯分量再加八分滿的水果；女性不超過 62.5公克，大約是半碗飯再加八分滿的水果。

如果逛夜市選擇吃蚵仔煎、肉圓和珍珠奶茶的組合，不論熱量還是醣量都超過一餐建議攝取量，而且油脂量也很驚人，建議蚵仔煎或肉圓可擇一，再搭配滷味的燙青菜，珍珠奶茶可改為無糖飲品，飯後再搭配1小份的新鮮水果，如此一來能均衡攝取各類食物，也能有飽足感，幫助血糖控制。

黃莉婷營養師提醒糖尿病友，吃完之後1到2小時要動一動，逛夜市可以到附近公園走走，幫助身體消耗熱量與血糖控制，建議一天累積運動30分鐘，一周最好能運動150分鐘。