長庚找到母乳寶寶「瘦逼巴」原因 竟是缺這二大營養素

母乳中有配方奶無法取代的營養，但渴望養出「米其林寶寶」的婆婆媽媽們，看著喝母乳長大的孩子總是比較瘦小，常會批評太太沒讓小孩吃飽。基隆長庚團隊今發表最新研究，發現喝母乳長大的孩子與喝母乳搭配配方奶的孩子相比，較缺乏鐵質與維生素D，醫師建議，哺餵母乳的家長，可以在孩子4個月後，替孩子補充含有鐵質、維生素D的副食品。

長庚醫院團隊針對630名一個月大嬰幼兒進行研究，其中純母乳哺餵的嬰幼兒有191名，使用配方奶或是母乳配方奶混合哺餵439名，團隊從嬰幼兒一個月大時，追蹤到三歲，測量嬰幼兒的身高、體重、頭圍、生長營養素等。

結果發現，純母乳哺餵超過4個月的嬰幼兒，一歲以後，成長曲線多在標準範圍，但身高多落在低標，像是純母乳哺餵的嬰幼兒一歲身高落在低標占21.6％、二歲占19％、三歲占22.9％；喝配方奶或是混合哺餵的嬰幼兒，身高落在低標的比例，一歲占13.1％、二歲占9.6％、3歲占18.2％。

針對營養素的調查，純母乳哺餵的嬰幼兒，一歲時出現缺鐵性貧血的機率是34％，是混合餵養的孩童的9倍；維生素D不足比率為60%，是混合餵養孩童的6倍。

不過二歲以後，純母乳哺餵的孩子鐵蛋白指數即逐漸恢復正常，分析與孩子開始會以魚肉類等固體食物為主食，攝取到足夠的鐵質，但血清維生素D濃度，一直到三歲仍持續偏低，其原因不明，有待進一步研究。

同時，於問卷調查時發現，有高達8成的孩童，以純母乳哺餵時未適當補充維生素D及鐵劑，使得血中鐵和維生素D呈現缺乏現象。

基隆長庚醫院兒科主任廖穗綾表示，為降低寶寶成長緩慢疑慮，建議以純母乳哺餵的家長，應補充口服維生素D每天補充400IU，當孩子4個月大時，鐵的補充則可藉由副食品來加強。

若未開始使用副食品或進食狀況不佳時，則可使用口服鐵劑每天補充每公斤1毫克。富含維生素Ｄ的食物如豬肝、蛋黃、乳製品、麥片、深海魚類如鮪魚、吳郭魚、鮭魚等、深綠色及紅黃色蔬果等。

含鐵量較高的食物如豬肝、燕麥、糙米、火龍果、蘋果、百香果、肉類、蛋、全麥麵包、木耳、紅莧菜、和紅鳳菜等，達到補充營養素的效果。