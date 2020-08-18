限量20萬組！全家便利商店推「聰明消費卡」購物金最高翻3倍

擔心振興三倍券買不夠嗎？全家便利商店加碼推出「聰明消費卡」，8月19日起可使用現金、振興三倍券、電子票證、電子支付（限全家便利商店可使用的種類）等支付工具購買，每張售價200元，內有5種額度購物金，最高可翻3倍，限量20萬組售完為止。此外，即日起至9月8日於全台全家便利商店購買指定商品且單筆消費滿500元，就送五月花厚棒衛生紙一串，限量50萬份送完為止。

根據經濟部統計，目前總計已有近2,000萬人領取振興三倍券，估計可帶動至少1,000億的商機。全家便利商店8月19日至9月8日加碼限量推出的「聰明消費卡」，每張卡片內有5種隨機優惠、價值皆超過200元，隨機優惠包括200元購物金加贈一杯中杯冰美式咖啡，也有機會獲得250元、300元、400元購物金，最高獎項則是可翻3倍獲得600元購物金；活動結束後會員還可加碼抽全家便利商店點數共1億點，獎項分別為1,000萬點5名、30萬點168名。聰明消費卡相關販售與消費方式、加碼贈點活動以全家官網公告為主。 即日起至9月8日於全台全家便利商店購買指定商品且單筆消費滿500元，就送五月花厚棒衛生紙一串，限量50萬份送完為止。圖／全家便利商店提供 全家便利商店加碼推出「聰明消費卡」，每張售價200元、內有5種額度購物金，限量20萬組售完為止。圖／全家便利商店提供