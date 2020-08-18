新北查全聯集集紅肉火龍果農藥殘留 移交供應地屏東

明天就是農曆七月初一，新北市衛生局啟動中元應景食品及飲冰品抽驗專案，抽驗祭祀、普度供品共97件，飲冰品117件，結果全聯三重集美店的集集紅肉火龍果有農藥殘留，已移請供應商所在的屏東縣衛生局追查處分，另三重清水糖古早味紅茶店的葡萄汁大腸桿菌群超標不合格，開罰3萬元。

衛生局表示，對中元用品檢驗防腐劑、漂白劑、甜味劑、保色劑、農藥殘留及非准用添加物等；對飲冰品檢查檢驗大腸桿菌群、大腸桿菌及沙門氏桿菌等衛生指標菌。

衛生局表示，「全聯三重集美分公司」販售的「集集紅肉火龍果」檢出農藥殘留「賓客隆0.26ppm（標準：0.01ppm以下）」，已移請供應商所轄地屏東縣衛生局追查，後續由該地處理罰則問題。

另三重「清水糖古早味紅茶店」的葡萄汁檢出大腸桿菌群大於1100MPN/mL（標準應為1000 MPN/mL以下），已依違反食品安全衛生管理法第17條，可處3萬元至300萬罰鍰，目前開罰3萬元。

衛生局副局長許朝程表示，大腸桿菌超標若初驗不符規定責令業者限期改善，複檢再不過關，可依食品安全衛生管理法第17條開罰3萬到300萬元；農藥殘留超標可依食品安全衛生管理法第15條第1項第5款及第44條第1項第2款，處6萬至2億元罰鍰。