研究發現缺鐵和維生素D 純母乳寶寶易較瘦小

近年母嬰界提倡哺育母乳，但有研究指出純母乳寶寶體型較瘦小。長庚最新研究發現，純母乳寶寶1歲時貧血、維生素D不足的比例增加，呼籲4個月後可補充副食品。

基隆長庚醫院今天召開記者會公布這項研究成果，基隆長庚新生兒科醫師廖穗綾表示，母乳是媽媽們給寶寶最好的禮物，母乳當中的營養也是一般配方奶無法取代的，愈來愈多媽媽選擇給孩子喝母乳，但近年有研究發現，只喝母乳的寶寶體型通常比較瘦小。

基隆長庚團隊針對630名嬰幼兒進行檢測研究，包括191名純母乳哺餵的寶寶以及439名配方奶或混合哺餵的寶寶，從1個月大追蹤至3歲，定期檢測其身高、體重及頭圍，逐年抽血檢驗生長相關營養素，並填寫飲食問卷。

研究結果顯示，純母乳餵養超過4個月的孩童，在1歲過後雖然成長曲線大多在標準範圍內，但身高落在低標的比例較高，1歲約21.6%孩童落於低標，2歲約19%、3歲22.9%；而配方奶或混合哺餵的孩童，1歲僅有約13.1%落於低標，2歲9.6%、3歲18.2%。

抽血結果方面，純母乳餵養的孩童在1歲時，罹患缺鐵性貧血的機率為34%，是混合餵養孩童的9倍；維生素D不足的比率為60%，是混合餵養孩童的6倍。

問卷進一步發現，有高達80%孩童，以純母乳哺餵時，並未適當補充維生素D及鐵劑，使得血中鐵和維生素D呈現缺乏現象。此研究成果已於2019年12月刊登在國際知名期刊「科學報告」（Scientific Reports）。

廖穗綾解釋，維生素D和鐵蛋白是嬰幼兒成長的重要營養素，母乳雖富含多種營養素，卻不含維生素D，缺乏維生素D可能影響寶寶鈣質吸收以及骨骼生成速度，初期可能導致寶寶牙齒生長速度較慢，大一點可能出現O型腿、骨骼發育異常等問題。

鐵質方面，廖穗綾說，4個月過後的寶寶對鐵的需求上升，必須透過鐵來促進生長因子分泌，刺激肌肉細胞生長和分化，鐵質不足的寶寶初期可能會臉色蒼白、比較沒元氣，長期下來恐有異食癖問題，也有研究顯示會影響未來學習力發展，需靠副食品或鐵劑來補充鐵質。

廖穗綾說，不論是缺鐵還是缺維生素D，由於初期症狀不明顯，比較難透過看診察覺，即便發現異常建議家長補充特定營養素，也容易被誤解為在推銷產品，面臨兩難。

她建議，寶寶剛出生時若以純母乳哺餵，媽媽可替寶寶以滴劑補充口服維生素D，每天補充約400IU，等寶寶4個月大時，則可以天然食物製作副食品替寶寶補充營養。

基隆長庚中醫科主治醫師黃澤宏表示，富含維生素D的食物，包括豬肝、蛋黃、乳製品、麥片、深海魚類（鮪魚、吳郭魚、鮭魚）、深綠色及紅黃色蔬果等；含鐵量較高的食物，如豬肝、燕麥、糙米、火龍果、蘋果、百香果、肉類、蛋、全麥麵包、木耳、紅莧菜、紅鳳菜等。