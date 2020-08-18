猛男健身補充營養狂長疹 竟是毛囊炎

民眾在健身追求體態完美同時，也要留意身體狀況。25歲陳先生從小皮膚很好，到大學時也不太長痘，近幾年為追求體態，勤跑健身房重訓、補充高蛋白，但最近後背、臉頰卻開始冒出一顆顆會癢會痛的紅色丘疹或膿皰，讓他困擾求診。

醫師檢查後發現是細菌性毛囊炎，陳先生為追求重訓極致，近兩個月大量補充高蛋白食品希望增加肌肉量，反使身上痘痘冒不停，在停用並接受治療下狀況好轉。

書田診所皮膚科主任醫師蔡長祐表示，毛囊炎是一種皮膚常見的疾病，不論任何年紀、性別、人種，只要有毛髮生長的部位都有可能發生。毛囊炎多由細菌感染所致（細菌性毛囊炎），其次是黴菌（真菌）感染（黴菌性毛囊炎），常見於前胸、後背、肩膀、頸部、四肢以及大腿內側鼠蹊部等部位。

蔡長祐表示，毛囊發炎的原因受個人體質、藥物、疾病、生活習慣、季節、外在環境而有不同的影響。如處於高溫、潮濕環境中或有多汗症，懷孕、運動員使用雄性激素、服用大量高蛋白飲品使皮脂分泌過度旺盛，穿緊身或發熱衣造成皮膚毛孔阻塞，使用類固醇、免疫抑制劑等影響皮膚菌叢平衡藥物，或本身有糖尿病、血液淋巴腫瘤等疾病，也會影響免疫功能。

蔡長祐說，高蛋白誘發痘痘的機轉原因目前不明，但推測可能與服用後，增加胰島素及類胰島素生長因子分泌所造成有關。近年臨床觀察，部份患者在使用高蛋白補充品約1至2個月後，臉上爆痘或身上出現毛囊炎的機率增加，只要能停用並接受治療，多會在1個月左右症狀就會逐漸好轉；如果健身族仍希望補充蛋白質，可改用植物性蛋白補充品，或直接補充食物原型，如吃雞胸肉。

蔡長祐說，除了細菌性毛囊炎，也有黴菌性毛囊炎。細菌性毛囊炎就是痘痘，比較大顆，也可能會痛，會有膿皰；黴菌性則是會癢，疹子比較小顆，會長一片。兩者的治療略有不同，必須交由醫師判斷。