健身狂吃高蛋白營養品 猛男全身痘冒不停

25歲陳先生近年勤跑健身房重訓，這2個月大量補充高蛋白營養品，結果身上痘痘冒不停，臉也有膿皰。醫師推測，可能與高蛋白營養品影響荷爾蒙分泌有關。

書田診所皮膚科主任醫師蔡長祐今天在記者會分享，一名25歲陳先生從小皮膚很好，大學時也不會長痘痘，近幾年為了追求體態，勤跑健身房重訓，但最近後背、臉頰開始冒出一顆顆會癢會痛的紅色丘疹或膿皰讓他很困擾，前來求診。

檢查後發現男子有細菌性毛囊炎，原來他為了追求重訓極致，這2個月大量補充高蛋白食品希望增加肌肉量，結果身上痘痘冒不停，停用之後皮膚狀況漸改善。

蔡長祐表示，毛囊炎是皮膚常見疾病，不論任何年紀、性別、人種，只要有毛髮生長的部位都很有可能發生。毛囊炎多由細菌感染所致，其次是黴菌（真菌）感染，常見於前胸、後背、肩膀、頸部、四肢及大腿內側鼠蹊部的部位。

毛囊發炎的原因受個人體質、生活習慣、季節、外在環境而有不同的影響，如悶熱潮濕的氣候與環境、容易流汗的體質、皮脂分泌過度旺盛（如懷孕、服用大量高蛋白飲品）、或使用過多造成皮膚毛孔阻塞的保養品、穿著悶熱過緊的衣服（如緊身衣、冬季穿發熱衣）等。

高蛋白營養品與毛囊炎的關係；蔡長祐說，高蛋白補充營養品誘發痘痘的機轉原因目前不明，推測可能與服用後增加胰島素及類胰島素生長因子分泌所造成。

根據蔡長祐這幾年的臨床觀察，部分患者在使用高蛋白補充品約1至2個月後，臉上爆痘或身上出現毛囊炎的機率增加，只要停用並接受治療，多會在1個月左右症狀就逐漸好轉。

如果健身族仍希望補充蛋白質，蔡長祐表示，可改用植物性蛋白補充品或直接補充食物原型，如吃雞胸肉。

除了細菌性毛囊炎，也有黴菌性毛囊炎。蔡長祐說，細菌性毛囊炎就是痘痘，比較大顆，也可能會痛，會有膿皰；黴菌性則是會癢，疹子比較小顆，會長一片。兩者的治療略有不同，必須交由醫師判斷。

蔡長祐說，預防毛囊炎，避免讓皮膚長時間處於濕熱的環境，保持乾爽，穿著棉質通風的衣物，慎選化妝護膚品，養成良好生活習慣。