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脊髓損傷一輩子 復健路長需有耐心

聯合報 / 記者陳夢茹／桃園即時報導
護理師提醒，從高處墜落輕則骨折，重則失去生命，若不小心傷及脊髓會有生不如死的痛楚，而傷及頸椎或腰椎損傷，則有可能造成一輩子的傷害。圖／聯合報系資料照
護理師提醒，從高處墜落輕則骨折，重則失去生命，若不小心傷及脊髓會有生不如死的痛楚，而傷及頸椎或腰椎損傷，則有可能造成一輩子的傷害。圖／聯合報系資料照

從高處墜落輕則骨折，重則失去生命，護理師指出，若不小心傷及脊髓會有生不如死的痛楚，而傷及頸椎或腰椎損傷，則有可能造成一輩子的傷害，嚴重者會全身癱瘓、下半身癱瘓無法行走，甚至只剩頭可以移動。

談及照護脊髓損傷病人，衛生福利部桃園醫院復健科病房劉玫伶護理師提醒，除可能會有生理方面的問題，如運動與感覺功能障礙、便祕或大便失禁、泌尿道感染、肌肉萎縮、關節僵硬、脊髓變形、壓瘡、慢性疼痛等，尚須留意心理方面問題，要注意憂鬱、憤怒、焦慮、無望感或無助感，協助病人進行心理重建。

劉玫伶表示，病人在復健期間非常需要醫護人員的鼓勵，需要醫師、護理師、物理治療師、職能治療師、心理師、語言治療師、社工師等共同幫忙患者學習各項功能重建，也可和脊髓損傷中心聯繫協助生涯規畫，協助回歸家庭、學校、職場及社會環境。

脊髓損傷後的復建是一條漫長的路，劉玫伶說，照顧者需付出更多的愛心、耐心和關心，雖剛開始病人上肢和下肢皆無力，但經過長時間的練習，手部力量逐漸有功能後，有些病人會在病房練習站立，為此桃園醫院復健科病房去年也建置無障礙不鏽鋼雙層扶手，提供病人安全練站立及訓練上肢肌力的場所。

劉玫伶已服務過不少病人，令她印象最深刻的是，有次看到一名病人成功使用四腳助行器步行，她瞥見了病人眼裡充滿淚光，讓她相當感動。

復健 護理師 患者

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