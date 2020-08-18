影／環團批「圏地再起」 籲政府暫停爭議個案重啟修法

民間團體與各地反區段徵收自救會上午在台北舉行 「圏地再起一全台五大爭議區段徵收記者會」，抨擊政府罔顧人民權利，呼籲政府要暫停爭議個案，重啟修法。

2013年8月18日晚間，上千位被苗栗大埔區段徵收案激怒的公民占領内政部，要求政府廢止區段徵收惡法。

七年後，民間團體、學者專家及各地反區徵自救會在818拆政府行動滿七周年之際召開記者會，向社會揭露包括台北市社子島、桃園市航空城、桃園市捷運綠線、新竹縣台知園區和新竹縣工研院附近地區等，目前正在進行審議程序、面積皆超過三百公頃以上的五大爭議區段徵收案，共同檢討區段徵收違憲問題。